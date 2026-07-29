El emotivo homenaje de los hijos de Locomotora Oliveras a un año de su muerte: "Luchadora de la vida"

"Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring. Fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino", se destacó.

"Como hijo, la extraño todos los días. Como hombre, intento honrar su legado. Y como millones de personas, sigo aprendiendo de ella", continuó la publicación donde se mostraba el momento en que Locomotora se consagraba campeona mundial de boxeo.

Y se destacó en esa fecha tan especial: "El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía. Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse".

"Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre", siguió el homenaje de los hijos de Locomotora Oliveras.

Y se cerró: "Las personas se van cuando dejan de ser recordadas. Y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas".

De qué murió Locomotora Oliveras

Alejandra Locomotora Oliveras murió el 28 de julio a los 47 años. La boxeadora había sufrido un ACV isquémico y estaba internada desde hace dos semanas en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe.

Su muerte generó un enorme dolor en el ambiente deportivo y también del espectáculo, donde Locomotora participó de varias entrevistas televisivas y los medios.

Antes de su muerte, había tenido su debut como actriz en En el barro, serie de los creadores de El Marginal, donde había tenido una participación y la cual se estrenó semanas después de su partida.