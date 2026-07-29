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HBO Max estrena una nueva serie de 3 episodios sobre el motín de Sierra Chica

Esta docuserie de HBO Max reconstruirá uno de los hechos más significativos de la historia penitenciaria argentina.

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HBO Max estrena una nueva serie de 3 episodios sobre el motín de Sierra Chica. (Foto: Gentileza Prensa)

HBO Max estrena una nueva serie de 3 episodios sobre el motín de Sierra Chica. (Foto: Gentileza Prensa)

HBO Max anunció una nueva docuserie original de HBO que plasma el motín de Sierra Chica, un acontecimiento que marcó un antes y un después en el sistema penitenciario y judicial argentino. La producción se estrenará próximamente en HBO y HBO Max.

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A lo largo de tres episodios, la docuserie reconstruirá el motín ocurrido durante Semana Santa de 1996 en la Unidad Penal de Sierra Chica, un episodio que durante ocho días concentró la atención del país y marcó un punto de inflexión en la historia penitenciaria argentina. Basada en una investigación periodística, la producción recuperará testimonios de protagonistas directos, funcionarios, personal penitenciario y otras personas involucradas, junto con material de archivo y registros históricos poco conocidos.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Más allá del relato de los acontecimientos, la producción propone revisar el contexto que dio origen al motín y analizar las consecuencias humanas, institucionales y sociales que dejó uno de los episodios más impactantes de la historia reciente del país.

Una producción de Ánima para Warner Bros. Discovery, la docuserie será dirigida por Matías Gueilburt, con guión de Nicolás Gueilburt y Pablo Olmedo. La docuserie será producida por Sebastián Gamba de Ánima.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

En pocas palabras

  • HBO Max: Estrena una docuserie sobre el motín de Sierra Chica.
  • Contenido: Tres episodios reconstruyen el motín de 1996 y sus consecuencias.
  • Enfoque: La producción revisa el contexto, protagonistas y material de archivo inédito.
Resumen generado por Thinkindot AI
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