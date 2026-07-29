HBO Max estrena una nueva serie de 3 episodios sobre el motín de Sierra Chica

A lo largo de tres episodios, la docuserie reconstruirá el motín ocurrido durante Semana Santa de 1996 en la Unidad Penal de Sierra Chica, un episodio que durante ocho días concentró la atención del país y marcó un punto de inflexión en la historia penitenciaria argentina. Basada en una investigación periodística, la producción recuperará testimonios de protagonistas directos, funcionarios, personal penitenciario y otras personas involucradas, junto con material de archivo y registros históricos poco conocidos.