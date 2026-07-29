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Prime Video revela la fecha de estreno de la nueva temporada de Betty La Fea

Betty nos da la bienvenida a un Ecomoda lleno de sorpresas que nadie vio venir y que descubriremos en Prime Video. Mirá el adelanto.

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Prime Video revela la fecha de estreno de la nueva temporada de Betty La Fea. (Foto: Archivo)

Prime Video revela la fecha de estreno de la nueva temporada de Betty La Fea. (Foto: Archivo)

Betty vuelve a poner el mundo de cabeza. Prime Video anunció hoy que la tercera temporada de Betty La Fea: La Historia Continúa, renovada como Betty La Fea: Más Fea Que Nunca, se estrena el 28 de agosto, exclusivamente por Prime Video en más de 240 países y territorios. Y esta vez, todos los episodios llegan el mismo día para verlos de corrido.

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La serie regresa con nuevo look y una energía renovada que se siente desde el primer minuto. Por primera vez desde la novela original, El Cuartel de las Feas se reúne por completo y la temporada también trae de vuelta a personajes entrañables como El Francés y Román, dos figuras clave de la trama original que por fin regresan a la pantalla.

Betty se reencuentra en Bogotá para el desfile de despedida de Hugo Lombardi, donde viejas emociones vuelven a encenderse y su camino se cruza de nuevo con el de Armando. Ahora, Betty se atreve como nunca: empieza terapia, estrena apartamento propio y enfrenta una crisis en Ecomoda tras un escándalo de plagio, mientras navega un inesperado triángulo amoroso entre Armando y Michel, su ex francés que reaparece para mover el tablero.

Sobre el regreso de la serie, Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, señaló: “Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado, y llega para sorprender tanto a los fans de siempre como a quienes la descubren por primera vez. No podemos esperar a que las audiencias de todas partes la vivan".

Betty La Fea: La Historia Continúa es una producción de RCN Estudios, protagonizada por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic. Esta temporada está dirigida por Juan Carlos Mazo, producida por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, y escrita por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

En pocas palabras

  • Prime Video: Anunció que la tercera temporada de "Betty La Fea: La Historia Continúa" se estrena el 28 de agosto.
  • Novedades: La serie, ahora "Betty La Fea: Más Fea Que Nunca", presentará un nuevo look y el regreso de personajes entrañables.
  • Trama: Betty enfrentará crisis en Ecomoda, terapia y un triángulo amoroso con Armando y Michel.
Resumen generado por Thinkindot AI
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