Prime Video revela la fecha de estreno de la nueva temporada de Betty La Fea

Sobre el regreso de la serie, Javiera Balmaceda, Head of International Originals para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon MGM Studios, señaló: “Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva temporada honra ese legado mientras se atreve a llevar su historia a un lugar inesperado, y llega para sorprender tanto a los fans de siempre como a quienes la descubren por primera vez. No podemos esperar a que las audiencias de todas partes la vivan".

Betty La Fea: La Historia Continúa es una producción de RCN Estudios, protagonizada por Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic. Esta temporada está dirigida por Juan Carlos Mazo, producida por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, y escrita por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.