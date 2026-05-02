La impactante confesión de Diego Peretti tras su intervención cardíaca: "Ya estoy..."

Antes de cerrar, el actor no dejó pasar la oportunidad de agradecer el afecto recibido en estos días. "Gracias por la preocupación", expresó, despejando cualquier tipo de duda sobre su estado y confirmando que se encuentra estable y listo para retomar su rutina.

En paralelo, desde sus redes sociales también dio señales de bienestar: compartió una imagen en la que se lo ve brindando con dos copas llenas —sin especificar si se trata de vino o una bebida sin alcohol— acompañada de un corazón blanco, gesto con el que dejó en claro que atraviesa un buen momento tras el susto inicial.

Diego Peretti post stent

Cuál es la película de Diego Peretti que arrasa en Netflix

A casi una década de su estreno, “Casi leyendas” volvió a meterse entre lo más visto de Netflix y reavivó una conexión inesperada con el público. No se trata únicamente de su elenco reconocido, sino de una fibra más íntima: esa idea persistente de haber dejado algo inconcluso en algún momento de la vida. La película, lanzada en 2017, reunió a Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura en un relato que combina humor, música y una reflexión sincera sobre el paso del tiempo.

Desde que desembarcó en la plataforma, el film empezó a captar la atención de quienes buscan una propuesta distinta, alejada de los grandes artificios. No hay efectos deslumbrantes ni giros extremos. En cambio, la historia se sostiene sobre una inquietud que atraviesa toda la trama: qué ocurrió con aquellos sueños que alguna vez parecían inevitables.

La premisa es sencilla, pero efectiva. Tres amigos que en su juventud formaron una banda y estuvieron cerca de alcanzar el éxito, finalmente no lo lograron. Con el correr de los años, cada uno siguió su camino hasta que, décadas después, el pasado vuelve a hacerse presente.

Ese punto de partida funciona como motor emocional del relato. No hace falta haber integrado un grupo musical para sentirse identificado. La película pone el foco en algo más profundo: esa versión de uno mismo que quedó detenida en el tiempo, esperando una segunda oportunidad.

Casi leyendas Netflix 2

El reencuentro entre los protagonistas está lejos de ser ideal. No solo se trata de volver a tocar música, sino de enfrentarse a lo que son en el presente. La historia propone una revisión interna, donde cada uno intenta entender qué quedó de aquel impulso que los había unido.

Según detalla la sinopsis oficial de Netflix: "Décadas después de que su banda casi triunfe, un hombre con síndrome de Asperger se reencuentra con sus viejos amigos —un maestro y un abogado— para revivir el sueño".

En ese marco, el trabajo actoral resulta clave. Diego Peretti construye un personaje atravesado por la ironía y cierta vulnerabilidad, aportando matices que sostienen gran parte del tono emocional. Su interpretación deja ver tensiones internas y una relación incómoda con su presente.

Por otro lado, Diego Torres suma una energía diferente, más cercana y espontánea, con una fuerte conexión con la música que atraviesa toda la película.

Ese contraste entre ambos le da dinamismo al relato. Lejos de ser figuras planas, los personajes arrastran sus propias historias, frustraciones y formas de lidiar con ellas.

A este vínculo se suma Santiago Segura, quien aporta frescura y rompe con cualquier atisbo de solemnidad. Su presencia equilibra el tono general y evita que la nostalgia se vuelva excesiva, aportando momentos de alivio dentro de una historia cargada de emoción.