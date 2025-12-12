En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES aplica un aumento en la AUH que impacta en enero 2026

La AUH tendrá un incremento desde enero de 2026 según la actualización establecida por la fórmula vigente. La medida impactará en los beneficiarios del programa y actualizará los montos según la variación de indicadores oficiales.

La AUH tendrá una actualización desde enero de 2026 conforme a la normativa vigente que ajusta los montos del programa según la evolución de los indicadores oficiales disponibles.

El incremento se aplicará de manera automática en el calendario de pagos del primer mes del año y alcanzará a todos los titulares registrados sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El nuevo valor se calculará con los datos relevados en el periodo previo al incremento y se acreditará en la fecha correspondiente según terminación del DNI.

Cómo será el proceso de actualización del monto desde enero de 2026

La actualización se realizará según la variación de los parámetros utilizados para ajustar la AUH. El nuevo monto se definirá con los indicadores relevados por los organismos oficiales y se aplicará conforme a la fórmula vigente.

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)
Cuándo comenzarán a verse reflejados los nuevos importes en los pagos

Los valores actualizados se acreditarán en el calendario de enero de 2026. Cada beneficiario recibirá el monto correspondiente en la fecha asignada según su terminación de DNI, siguiendo el esquema habitual.

Quiénes estarán alcanzados por el aumento previsto para la AUH

El incremento aplicará a todos los titulares de la AUH incluidos en el sistema de asignaciones. La actualización será automática y formará parte del pago mensual habitual sin requerir gestiones adicionales.

