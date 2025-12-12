cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1) ANSES aplica un aumento en la AUH que impacta en enero 2026

Cuándo comenzarán a verse reflejados los nuevos importes en los pagos

Los valores actualizados se acreditarán en el calendario de enero de 2026. Cada beneficiario recibirá el monto correspondiente en la fecha asignada según su terminación de DNI, siguiendo el esquema habitual.

Quiénes estarán alcanzados por el aumento previsto para la AUH

El incremento aplicará a todos los titulares de la AUH incluidos en el sistema de asignaciones. La actualización será automática y formará parte del pago mensual habitual sin requerir gestiones adicionales.