ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.351.141,84

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

Si se ratifica el refuerzo de $70.000, la mínima ascendería a $419.401,58. La confirmación suele darse en los días previos al inicio del calendario de pagos mensual.

Cuánto cobrarán AUH, AUE y asignaciones familiares en enero 2026

Con el mismo ajuste inflacionario del 2,5%, los montos para las prestaciones sociales quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505

Asignación por Hijo del SUAF (primer tramo): $62.783,30

Estos valores corresponden a la movilidad automática vigente desde marzo de 2024.

Cómo se calcula el aumento mensual de ANSES para 2026

Las prestaciones se actualizan todos los meses mediante la fórmula establecida en el DNU 274/24, que toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una vez publicado el dato inflacionario del INDEC, ANSES aplica el porcentaje en forma automática.

Este mecanismo reemplaza el esquema trimestral previo y garantiza que las variaciones mensuales de precios se reflejen en los haberes. La suba de noviembre, que fue del 2,5%, es la que determina los valores de enero 2026.

Fechas de cobro de jubilaciones y asignaciones en enero 2026

ANSES confirmará el calendario oficial en los próximos días, pero como referencia general, los pagos se ordenan según número de documento:

DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4: primera mitad del mes

DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9: segunda mitad del mes

Las fechas exactas se publicarán en el cronograma habitual del organismo.

Qué se necesita para cobrar los haberes con aumento en enero

No se requiere ningún trámite adicional: los incrementos se aplican de forma automática. En caso de mantenerse el bono extraordinario para la mínima, ANSES lo depositará en la misma cuenta donde se percibe la jubilación o pensión correspondiente.