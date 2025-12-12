ANSES confirma cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones desde enero 2026
La actualización de ANSES para jubilaciones y demás prestaciones de enero 2026 quedó vinculada al último dato inflacionario y modificará los valores desde el inicio del año. La cifra impactará de manera directa en haberes y asignaciones.
Las jubilaciones de ANSES en enero 2026 ya tienen un ajuste definido tras conocerse el dato de inflación de noviembre, que activó la movilidad mensual establecida por el DNU 274/24. La variación determinará los nuevos montos para haberes y asignaciones, con impacto desde el primer pago del año.
El organismo aplicará un incremento del 2,5%, lo que eleva el haber mínimo a $349.401,58, sin contar un eventual refuerzo extraordinario. Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000, la cifra final superaría los $419.000.
El mismo aumento se trasladará a pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares. Estos valores ajustados comenzarán a regir automáticamente desde enero, tal como establece la normativa de movilidad vigente.
Montos ANSES para jubilaciones y pensiones en enero 2026
El incremento del 2,5% actualiza todas las prestaciones que dependen de ANSES. Los importes sin bono quedan así:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.351.141,84
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26
Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75
Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28
Si se ratifica el refuerzo de $70.000, la mínima ascendería a $419.401,58. La confirmación suele darse en los días previos al inicio del calendario de pagos mensual.
Cuánto cobrarán AUH, AUE y asignaciones familiares en enero 2026
Con el mismo ajuste inflacionario del 2,5%, los montos para las prestaciones sociales quedan establecidos de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.505
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $125.505
Asignación por Hijo del SUAF (primer tramo): $62.783,30
Estos valores corresponden a la movilidad automática vigente desde marzo de 2024.
Cómo se calcula el aumento mensual de ANSES para 2026
Las prestaciones se actualizan todos los meses mediante la fórmula establecida en el DNU 274/24, que toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una vez publicado el dato inflacionario del INDEC, ANSES aplica el porcentaje en forma automática.
Este mecanismo reemplaza el esquema trimestral previo y garantiza que las variaciones mensuales de precios se reflejen en los haberes. La suba de noviembre, que fue del 2,5%, es la que determina los valores de enero 2026.
Fechas de cobro de jubilaciones y asignaciones en enero 2026
ANSES confirmará el calendario oficial en los próximos días, pero como referencia general, los pagos se ordenan según número de documento:
DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4: primera mitad del mes
DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9: segunda mitad del mes
Las fechas exactas se publicarán en el cronograma habitual del organismo.
Qué se necesita para cobrar los haberes con aumento en enero
No se requiere ningún trámite adicional: los incrementos se aplican de forma automática. En caso de mantenerse el bono extraordinario para la mínima, ANSES lo depositará en la misma cuenta donde se percibe la jubilación o pensión correspondiente.