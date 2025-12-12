Wanda Nara arremetió contra la China Suárez en plena despedida de Eugenia Tobal de Masterchef Celebrity

Embed

Fue allí que Tobal atinó a confiar que éste "es un certamen que te genera mucha adrenalina y que te hace desafiarte a vos misma", y tras ello llegó el momento de Wanda. Allí, la mayor de las Nara despidió a la actriz con unas cálidas palabras y, por supuesto sin nombrarla, disparó con todo contra su archienemiga Eugenia China Suárez, actual pareja de su ex, Mauro Icardi.

"Bueno, Euge, qué te puedo decir. No te conocía, no nos habíamos cruzado nunca. Sos una gran profesional y creo que sos un ejemplo para todas las mujeres. Viviste situaciones tremendas y nos enseñás a todas que hay que seguir adelante y ser el mejor ejemplo que podemos ser para nuestros hijos", deslizó sin dudar Wanda mientras inmediatamente muchos pensaron en la escandalosa separación de Tobal con su exmarido, Nicolás Cabré, tras la irrupción de la China Suárez en la vida del actor, con el que finalmente tuvo a Rufina.

Lo cierto es que por aquel entonces Eugenia Tobal acababa de perder un embarazo, por lo que la ruptura fue más dolorosa aún, mientras todos hablaban del escandalete que tenía como protagonistas a Cabré y las dos Eugenias.

Pero claro que, no conforme con su primer dardo, Wanda Nara arremetió con su filoso metamensaje: "A tu hija cuando la conocimos acá y es un sol. Seguí adelante con esa fuerza que tenés, por ella y seguramente tu mamá también esté orgullosa de la mujer que dejó acá. Te voy a abrazar y voy a leer tu libro. Leí una partecita y me encantó".

Fue allí que, completamente quebrada, Tobal optó por no recoger el guante contra la ex Casi Ángeles, una historia ya sepultada para ella, y políticamente correcta se despidió simplemente haciendo referencia al concurso culinario. "Fue una experiencia hermosa haber estado en Masterchef. Es un programa que consumo, que consumí siempre y que nunca me animé a decir que sí hasta este año", concluyó.

Eugenia Tobal y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Cuál fue el sorpresivo gesto de La Joaqui para con Wanda Nara tras su pelea en MasterChef Celebrity

En medio de los rumores que circularon en los últimos días sobre un supuesto choque entre Wanda Nara y La Joaqui durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la cantante decidió cortar de raíz cualquier versión de tensión con un gesto inesperado que dejó a todos hablando.

La artista marplatense, actual pareja de Luck Ra, eligió sus redes sociales para mostrarse luciendo distintas bikinis de la colección de trajes de baño de Wanda. Acompañó las fotos con una frase bien picante y con su estilo característico: "Cosa de chicas malas".

El movimiento de La Joaqui no pasó desapercibido para Wanda, que rápidamente reaccionó. Lejos de alimentar las versiones de distanciamiento, la conductora del reality gastronómico optó por devolverle la gentileza con un mensaje cargado de buena onda: "Explotó el verano. Te amo Joaquina".

la joaqui

La cantante, fiel a su humor, no tardó en contestarle y devolvió el elogio con complicidad, destacando además la calidad de los diseños de la empresaria: "Es el calce de la bikini, amor".

Con este ida y vuelta público, ambas figuras no sólo dejaron en claro que no existe ningún conflicto entre ellas, sino que además aprovecharon el momento para sellar su sintonía frente a sus seguidores.