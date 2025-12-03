Quién es el influencer Beltrán Briones y cómo es su grupo inmobiliario Grupo Briones

Lo interesante es que su modelo de negocios se apoya justamente en esa comunidad. No busca instalar su marca primero y vender después. Funciona al revés:

Él comunica, genera tráfico, muestra procesos reales, responde preguntas, y todo eso se convierte en prospectos que terminan en Grupo Briones.

En sus palabras:

“Yo abro la puerta desde mis redes. Grupo Briones entrega el producto en el que creo”.

Ese combo —marketing directo, transparencia y cero maquillaje— terminó generando algo poco común en el rubro: venden más rápido de lo que construyen. Maneja el concepto de “demanda real” como su bandera: gente que quiere mudarse o invertir ahora, no un público frío que hay que convencer con slogans.

“Nuestro problema no es vender, es que tenemos más demanda que oferta”, repite en sus videos.

¿Qué están construyendo?

Grupo Briones salió al mercado con seis obras en ejecución, todas en zonas fuertes del corredor norte. Y dividen su producto en dos tipos:

Edificios boutique grandes

Departamentos amplios (algunos de más de 200 m²), pocos vecinos, amenities completos y terminaciones de alta gama. Pensados para vivir bien.

Edificios para inversores

Unidades compactas cerca de universidades, hospitales y polos de movimiento. Ideales para renta, alquiler temporario o revalorización futura.

En ambos casos, Briones insiste en algo que repite mucho:

“Los amenities ya no son un lujo, son lo mínimo para vivir bien”.

La estrategia es simple pero quirúrgica: no quieren expandirse a cualquier lado. No se van a provincias ni diversifican por diversificar.

Su foco es Buenos Aires, donde ya conocen contratistas, proveedores, costos y comportamiento de la demanda.

La visión de Briones

Entre lo que dice en sus redes y lo que explica puertas adentro, hay un mensaje que repite casi como mantra: no toda la ciudad sube igual.

Para él, el corredor norte —Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales, Recoleta, Saavedra— es donde está la demanda real y donde los proyectos se sostienen arriba de los USD 3.000 el metro cuadrado, que es el número que hace viable el negocio hoy.

Ese diagnóstico coincide con muchos informes privados que muestran una brecha cada vez más marcada entre barrios premium y el resto.

Pero más allá de los números, lo que hace distinto a Briones es su forma de hablarle al público joven que quiere invertir, entender y no dejarse dominar por el “mundo inmobiliario tradicional”.

Conecta desde un lugar nuevo, más cercano, más transparente y más del 2025.