El incómodo momento entre Wanda Nara y Leandro Paredes y un gesto que provocó enorme revuelo

Crédito: RS Fotos.

¿María Fernanda Callejón explotó con todo contra La China Suárez?

La gala de los Personajes del Año de Revista Gente continúa generando repercusiones y, en medio del debate en La mañana con Moria, María Fernanda Callejón protagonizó un momento televisivo explosivo al defender a Wanda Nara con vehemencia y lanzar fuertes críticas hacia La China Suárez.

Su intervención, cargada de intensidad, ocurrió mientras el panel analizaba la polémica por el lugar central que ocupó Wanda en la foto grupal y la llamativa ausencia de la China en el evento, encendiendo un cruce que elevó rápidamente la tensión en el estudio.

Durante el programa, Callejón tuvo una reacción que no pasó inadvertida al respaldar a Wanda con una vehemencia inesperada, subiendo el tono y dejando al panel en silencio por varios segundos. La actriz no solo avaló que la empresaria se ubicara en el centro de la icónica foto grupal, sino que también apuntó directamente contra la China Suárez, generando un clima de creciente incomodidad.

El intercambio comenzó cuando el panel evaluaba los motivos por los que Wanda había sido ubicada en el lugar principal de la fotografía y por qué Eugenia Suárez decidió no asistir al evento. En ese contexto, el periodista Gustavo Méndez, reconocido por su cercanía con la China, aportó detalles sobre su ausencia y destacó algunos de sus logros profesionales más recientes. Según explicó, la actriz atraviesa un período particularmente activo y con buenos resultados, y esa agenda habría influido en su decisión de no presentarse en la gala.

En su exposición, Méndez detalló: “¿Por qué la invitarían a la China Suárez? Y le fue muy bien en Camaleón con Pablo Echarri, ahora estrenó Hija del fuego y está cuarta a nivel mundial y primera en Argentina. Dio entrevistas y ahora no pudo venir porque Mauro Icardi está con partidos en Estambul. Por esa misma razón no va a estar en el casamiento de Nicolás Cabré”. Sus palabras buscaban contextualizar la ausencia, pero generaron una reacción inmediata de Callejón.

La actriz, fiel a su estilo, no dejó pasar el comentario y respondió con firmeza. Interrumpió el análisis, subió el tono y exclamó: “¡Qué me importa Hija del fuego si hoy estamos hablando de los Personajes del Año! Uno de los personajes, que es central, es Wanda Nara, mi amor. Tan vulgar, como dice Moria, pero está ahí”. Su intervención marcó un quiebre en la conversación y devolvió el foco al rol protagónico de la empresaria.

Pero Callejón fue por más. Tras esa primera reacción, apuntó directamente contra la China con un comentario que sorprendió incluso a sus compañeros de piso. “La otra está de viaje para seguir al jugador de fútbol. Entonces, como están tan enamorados, ella prefirió no ir o no sé si no la invitaron. Hoy, la que está sentada ahí es la señora Wanda Nara. Nada más. Si hablan de la China, me duermo”, lanzó sin filtros, avivando aún más la polémica.

La confrontación dejó al panel descolocado y generó un clima tenso entre quienes apoyan a la China y quienes se alinean con Wanda. Mientras Méndez intentaba retomar su explicación, Callejón reforzaba su postura, enfatizando que, en este contexto, la presencia de Wanda tenía un peso mayor que cualquier logro profesional reciente de la China Suárez. El cruce terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más comentados del día y alimentó la grieta mediática entre ambas figuras.