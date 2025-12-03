El llamado que cambió todo: así se descubrió la brutal muerte de dos argentinos en España
La Policía cree tener, en ese llamado, la pista más importante para poder resolver cómo murieron los dos argentinos en Alicante. Era una pareja que se estaba separando. Tenían un hijo de tres años que no estaba con ellos al momento de las muertes.
El sitio de la tragedia en Alicante. Una pareja de argentinos fue hallada muerta. La mujer habría sido víctima de un femicidio. (Foto: Gentileza Todo Alicante)
La primera pista de esta doble muerte, se da con un llamado telefónico que, en otras circunstancias, podría haberse resuelto rápidamente. Esta vez, fue el disparador para una tragedia. Las autoridades de una guardería notaron que a un niño de 3 años, pasado un tiempo prudencial, no había llegado nadie para recogerlo. Activaron el protocolo normal para esos casos: llamar a los familiares que están registrados en la escuela para situaciones como esta.
Así fue que hallaron a una hermana de la madre, también argentina. La mujer, para ver si había algún problema en la casa de su hermana fue rápidamente hasta allí. Al llegar, la tragedia estuvo plenamente frente a ella: su hermana acuchillada y en otro punto de la casa, su cuñado, ahorcado. Ella reveló a la Policía que la pareja se estaba separando, pero aún vivían bajo el mismo techo, especialmente para definir que sucedería con el hijo de ambos, a quien no pudieron ir a buscar a la guardería.
A partir de las primeras pesquisas en el hogar, los investigadores creen tener la secuencia para las muertes. El hombre atacó con cuchillas a la madre de su hijo y, luego, se habría suicidado.
Ese llamado, previsto para una emergencia menor, trajo a la luz una tragedia que marcará para siempre la vida de ese niño de solo 3 años.
Una llamada clave para descubrir una tragedia
Era un día común en la guardería. Al llegar el final de la jornada, solo uno de los niños quedó sin que ningún familiar pasara a retirarlo. Fue cuando, según una norma establecida, comenzaron a llamar al hogar, procurando hallar a alguno de los padres. Los llamados se repitieron pero nadie respondió. En los celulares tampoco. Tras una breve espera, el llamado se repitió, pero ahora a otro lugar. Al que se registró como uno de los familiares autorizados a retirar al bebé de 3 años ante la ausencia de los padres.
Esta vez hubo suerte, aunque poco tiempo después, todo se convertiría en una tragedia. Al otro lado del teléfono respondió la hermana de la madre. También argentina. Enterada de la demora en presentarse a buscar a su sobrino, pidió que lo cuidaran un tiempo más en la guardería. Ella iría a ver que sucedió con su hermana y su cuñado. Llamó y nadie respondió a la puerta. Cuando finalmente logró ingresar, de manera apresurada, encontró un escenario de terror. Su hermana estaba tirada con claros signos de haber sido apuñalada varias veces. Ya estaba muerta. Buscó a los gritos a su yerno. Lo encontró ahorcado, colgando de un toldo del balcón. Como su hermana, no hubo nada que hacer por él. Entonces, dio rápida intervención a la policía.
Dos muertes, pero en principio, se trata de un femicidio y un suicidio
El cuerpo de la policía acordonó la zona y el departamento de la tragedia. El equipo forense comenzó a actuar. Era muy importante conocer la secuencia de las muertes. Lo primero que notaron - lo mismo había visto la hermana de la víctima - es que la puerta no estaba forzada. Eso orientó la investigación a un grave conflicto interno. Allí se supo que la pareja de argentinos estaban separándose aunque seguían conviviendo bajo un mismo techo, por el momento, junto a su pequeño hijo.
Fue así que analizando los posibles datos para establecer el momento de la muerte, los peritos establecieron que la mujer fue atacada y acuchillada varias veces. Si no había signos de violencia a modo de defensa, se pensó inmediatamente en un ataque por parte de su pareja, con quien estaba disolviendo el vínculo. Un apartado que merece una investigación especial. Hasta este violento final, no figuran antecedentes de denuncias de malos tratos o violencia en el interior de la pareja de argentinos. Entonces,¿cómo se desencadenó semejante hecho trágico?
Los forenses también establecieron que no hubo violencia en la forma en que apareció colgado el cuerpo del hombre. Todo hace presumir que fue su propia decisión la que lo llevó a acabar con su vida mediante el suicidio. Por lo tanto, aun cuando falta el informe pormenorizado, la tesis principal de esta tragedia es que el hombre atacó a quien era la madre de su hijo de 3 años y luego, decidió quitarse la vida. El tema cobra gravedad no solo por la tragedia familiar. Se trata de un nuevo femicidio en España, algo que preocupa y mucho en ese país.
Los femicidios en España no disminuyen
Se sabe solo el nombre de la mujer argentina que se cree víctima de un femicidio. Se llama Oriana y tenía solo 29 años. Su pareja la habría atacado con unas cuchillas y por las graves heridas que le causó, la mató. Así, se configura un femicidio. En lo que va del año, es el número 42 en España. Esto representa un promedio de 3,5 mujeres por mes.
Las diferentes leyes de prevención y protección contra este grave delito parecen no dar resultados positivos en España. Esta situación ha provocado tal conmoción que las autoridades alicantinas decretaron un día de duelo - para este jueves - para que sirva como señal de rechazo a la seguidilla de femicidios que parece no disminuir.