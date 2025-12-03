El llamado que cambió todo: así se descubrió la brutal muerte de dos argentinos en España

Ese llamado, previsto para una emergencia menor, trajo a la luz una tragedia que marcará para siempre la vida de ese niño de solo 3 años.

Una llamada clave para descubrir una tragedia

Era un día común en la guardería. Al llegar el final de la jornada, solo uno de los niños quedó sin que ningún familiar pasara a retirarlo. Fue cuando, según una norma establecida, comenzaron a llamar al hogar, procurando hallar a alguno de los padres. Los llamados se repitieron pero nadie respondió. En los celulares tampoco. Tras una breve espera, el llamado se repitió, pero ahora a otro lugar. Al que se registró como uno de los familiares autorizados a retirar al bebé de 3 años ante la ausencia de los padres.

Esta vez hubo suerte, aunque poco tiempo después, todo se convertiría en una tragedia. Al otro lado del teléfono respondió la hermana de la madre. También argentina. Enterada de la demora en presentarse a buscar a su sobrino, pidió que lo cuidaran un tiempo más en la guardería. Ella iría a ver que sucedió con su hermana y su cuñado. Llamó y nadie respondió a la puerta. Cuando finalmente logró ingresar, de manera apresurada, encontró un escenario de terror. Su hermana estaba tirada con claros signos de haber sido apuñalada varias veces. Ya estaba muerta. Buscó a los gritos a su yerno. Lo encontró ahorcado, colgando de un toldo del balcón. Como su hermana, no hubo nada que hacer por él. Entonces, dio rápida intervención a la policía.

forenses en el domicilio en Alicante La policía custodia mientras salen los forenses del edificio en el que asesinaron a una mujer argentina en un claro hecho de femicidio. (Foto: Gentileza Todo Alicante)

Dos muertes, pero en principio, se trata de un femicidio y un suicidio

El cuerpo de la policía acordonó la zona y el departamento de la tragedia. El equipo forense comenzó a actuar. Era muy importante conocer la secuencia de las muertes. Lo primero que notaron - lo mismo había visto la hermana de la víctima - es que la puerta no estaba forzada. Eso orientó la investigación a un grave conflicto interno. Allí se supo que la pareja de argentinos estaban separándose aunque seguían conviviendo bajo un mismo techo, por el momento, junto a su pequeño hijo.

Fue así que analizando los posibles datos para establecer el momento de la muerte, los peritos establecieron que la mujer fue atacada y acuchillada varias veces. Si no había signos de violencia a modo de defensa, se pensó inmediatamente en un ataque por parte de su pareja, con quien estaba disolviendo el vínculo. Un apartado que merece una investigación especial. Hasta este violento final, no figuran antecedentes de denuncias de malos tratos o violencia en el interior de la pareja de argentinos. Entonces,¿cómo se desencadenó semejante hecho trágico?

Los forenses también establecieron que no hubo violencia en la forma en que apareció colgado el cuerpo del hombre. Todo hace presumir que fue su propia decisión la que lo llevó a acabar con su vida mediante el suicidio. Por lo tanto, aun cuando falta el informe pormenorizado, la tesis principal de esta tragedia es que el hombre atacó a quien era la madre de su hijo de 3 años y luego, decidió quitarse la vida. El tema cobra gravedad no solo por la tragedia familiar. Se trata de un nuevo femicidio en España, algo que preocupa y mucho en ese país.

Los femicidios en España no disminuyen

Se sabe solo el nombre de la mujer argentina que se cree víctima de un femicidio. Se llama Oriana y tenía solo 29 años. Su pareja la habría atacado con unas cuchillas y por las graves heridas que le causó, la mató. Así, se configura un femicidio. En lo que va del año, es el número 42 en España. Esto representa un promedio de 3,5 mujeres por mes.

Las diferentes leyes de prevención y protección contra este grave delito parecen no dar resultados positivos en España. Esta situación ha provocado tal conmoción que las autoridades alicantinas decretaron un día de duelo - para este jueves - para que sirva como señal de rechazo a la seguidilla de femicidios que parece no disminuir.