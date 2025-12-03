La inesperada decisión de Alpine con el compañero de Franco Colapinto antes del GP de Abu Dhabi

Para Aron, será otro paso más dentro de una temporada en la que su crecimiento fue visible. Además, regresará al escenario donde en 2024 manejó por primera vez un auto de Fórmula 1 durante el test de jóvenes pilotos, un recuerdo que él mismo considera fundamental en su carrera profesional.

Qué dijo Paul Aron sobre esta nueva oportunidad en el A525

El estonio celebró el anuncio y se mostró agradecido por la continuidad que le da Alpine: “Estoy muy contento de volver a subirme al A525 este fin de semana en Abu Dhabi para mi tercer entrenamiento libre con el equipo y el quinto de la temporada. Lo hecho en Monza y México fue muy positivo para mi crecimiento como piloto y quiero cerrar el año construyendo sobre esas experiencias”.

También recordó con emoción su primera vez en Yas Marina con un auto de F1. “El test de fin de temporada del año pasado en este mismo circuito es un recuerdo muy especial, porque fue mi primera vez en un auto de Fórmula 1. Estoy agradecido al equipo por esta nueva oportunidad y haré todo lo posible para contribuir a un gran fin de semana”, agregó.

Cuál será el rol de Kush Maini después del GP de Abu Dhabi

Una vez que termine la acción del domingo, Alpine continuará su plan de trabajo con los jóvenes pilotos. Allí será el turno de Kush Maini, quien participará el martes del test oficial de jóvenes pilotos en Yas Marina.

Será un día histórico para el piloto indio: tendrá su primer contacto oficial con un auto moderno de Fórmula 1, después de varios ensayos con modelos anteriores y numerosas horas de trabajo en el simulador. Maini forma parte de la Alpine Academy y este año tuvo un rol ampliado como piloto de prueba y reserva, un paso significativo dentro de la estructura.

Qué dijo Kush Maini antes del test de jóvenes pilotos

Maini se mostró entusiasmado por lo que vivirá en Abu Dhabi. “No puedo esperar para participar del test de fin de temporada en Abu Dhabi y tener mi primera experiencia real con el A525. Conozco bien el circuito de Yas Marina por la Fórmula 2, pero será increíble sentir el nivel de rendimiento de un auto de Fórmula 1 acá”, comentó.

Reconoció, además, la confianza que siente del equipo: “Aprecio la confianza del equipo y voy a dar lo mejor para cumplir con el programa que me asignen".

Qué dijo Alpine sobre el desarrollo de sus pilotos

El director del equipo, Steve Nielsen, destacó la importancia de darles rodaje a los talentos jóvenes en un contexto competitivo. “El fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi es una gran oportunidad para darle rodaje a nuestros pilotos de prueba y reserva en un auto moderno de Fórmula 1. Paul y Kush trabajaron muy duro en el simulador y en nuestro programa TPC para estar listos ante cualquier oportunidad. Estoy deseando ver cómo rinden en sus sesiones en Yas Marina”, señaló.

Cuáles son los horarios del GP de Abu Dhabi 2025 en Argentina

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10.00

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir toda la acción del fin de semana —prácticas, clasificación y carrera— a través de Disney+ (Plan Premium) y mediante la plataforma oficial F1 TV Pro. En televisión por cable, la transmisión estará disponible por Fox Sports.