Deportes
Alpine
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

La inesperada decisión de Alpine con el compañero de Franco Colapinto antes del GP de Abu Dhabi

En la previa de la última fecha de la temporada 2025, Alpine tomó una inesperada determinación que sorprendió a todos. Cómo será el cronograma y qué dijeron los protagonistas.

La inesperada decisión de Alpine con el compañero de Franco Colapinto antes del GP de Abu Dhabi

A días del final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Alpine anunció una medida importante respecto a sus pilotos jóvenes. En la previa del Gran Premio de Abu Dhabi, la escudería confirmó que Paul Aron volverá a subirse al A525 durante los entrenamientos libres del viernes, mientras que Kush Maini participará del tradicional test de jóvenes pilotos una vez terminado el fin de semana de carrera. La decisión llega en un momento clave para el equipo, que continúa apostando a la formación de talento propio dentro de su programa de desarrollo.

Leé también Colapinto explicó por qué Qatar será clave para Alpine: qué dijo el piloto argentino
colapinto explico por que qatar sera clave para alpine: que dijo el piloto argentino

El movimiento también genera atención entre los fanáticos argentinos, dado que Franco Colapinto forma parte de la estructura de Alpine como piloto de Fórmula 1, y estos ensayos suelen ser instancias relevantes dentro del armado deportivo del equipo.

Imagenes notas A24 (27)

Paul Aron y Kush Maini

Qué confirmó Alpine sobre Paul Aron y su actividad en Abu Dhabi

Aron, piloto estonio de 21 años, tendrá su tercer entrenamiento libre del año con el equipo. Ya había participado en los Libres 1 de los Grandes Premios de Italia y México, y este viernes volverá a tomar contacto con el A525 en el circuito de Yas Marina, esta vez en reemplazo de Pierre Gasly.

Para Aron, será otro paso más dentro de una temporada en la que su crecimiento fue visible. Además, regresará al escenario donde en 2024 manejó por primera vez un auto de Fórmula 1 durante el test de jóvenes pilotos, un recuerdo que él mismo considera fundamental en su carrera profesional.

Qué dijo Paul Aron sobre esta nueva oportunidad en el A525

El estonio celebró el anuncio y se mostró agradecido por la continuidad que le da Alpine: “Estoy muy contento de volver a subirme al A525 este fin de semana en Abu Dhabi para mi tercer entrenamiento libre con el equipo y el quinto de la temporada. Lo hecho en Monza y México fue muy positivo para mi crecimiento como piloto y quiero cerrar el año construyendo sobre esas experiencias”.

También recordó con emoción su primera vez en Yas Marina con un auto de F1. “El test de fin de temporada del año pasado en este mismo circuito es un recuerdo muy especial, porque fue mi primera vez en un auto de Fórmula 1. Estoy agradecido al equipo por esta nueva oportunidad y haré todo lo posible para contribuir a un gran fin de semana”, agregó.

Cuál será el rol de Kush Maini después del GP de Abu Dhabi

Una vez que termine la acción del domingo, Alpine continuará su plan de trabajo con los jóvenes pilotos. Allí será el turno de Kush Maini, quien participará el martes del test oficial de jóvenes pilotos en Yas Marina.

Será un día histórico para el piloto indio: tendrá su primer contacto oficial con un auto moderno de Fórmula 1, después de varios ensayos con modelos anteriores y numerosas horas de trabajo en el simulador. Maini forma parte de la Alpine Academy y este año tuvo un rol ampliado como piloto de prueba y reserva, un paso significativo dentro de la estructura.

Qué dijo Kush Maini antes del test de jóvenes pilotos

Maini se mostró entusiasmado por lo que vivirá en Abu Dhabi. “No puedo esperar para participar del test de fin de temporada en Abu Dhabi y tener mi primera experiencia real con el A525. Conozco bien el circuito de Yas Marina por la Fórmula 2, pero será increíble sentir el nivel de rendimiento de un auto de Fórmula 1 acá”, comentó.

Reconoció, además, la confianza que siente del equipo: “Aprecio la confianza del equipo y voy a dar lo mejor para cumplir con el programa que me asignen".

Qué dijo Alpine sobre el desarrollo de sus pilotos

El director del equipo, Steve Nielsen, destacó la importancia de darles rodaje a los talentos jóvenes en un contexto competitivo. “El fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi es una gran oportunidad para darle rodaje a nuestros pilotos de prueba y reserva en un auto moderno de Fórmula 1. Paul y Kush trabajaron muy duro en el simulador y en nuestro programa TPC para estar listos ante cualquier oportunidad. Estoy deseando ver cómo rinden en sus sesiones en Yas Marina”, señaló.

Cuáles son los horarios del GP de Abu Dhabi 2025 en Argentina

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 6.30

  • Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 7.30

  • Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera: 10.00

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fanáticos podrán seguir toda la acción del fin de semana —prácticas, clasificación y carrera— a través de Disney+ (Plan Premium) y mediante la plataforma oficial F1 TV Pro. En televisión por cable, la transmisión estará disponible por Fox Sports.

