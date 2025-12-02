En vivo Radio La Red
Tragedia en la ruta: las muertes de una mujer embarazada, su cuñada y un nene de seis años

Tres personas que viajaban en un remise hacia el paraje Santa Librada murieron este lunes tras ser embestidos por una camioneta en un cruce de la ruta provincial 59. Horas más tarde, dos mujeres fallecieron en Saladas cuando un auto fue alcanzado por un camión en la ruta nacional 12.

En el accidente murieron una mujer embarazada, su culñada y un niño. (Foto: Gentileza El Litoral).
El impacto ocurrió alrededor de las 14.30, a unos tres kilómetros del casco urbano. El Volkswagen Gol que llevaba a los tres pasajeros se dirigía hacia Santa Librada, donde vivían las tres víctimas. El siniestro ocurrió cuando el vehículo, al cruzar por la calle Mitre, fue embestido por una Chevrolet S10 que circulaba por la ruta provincial 59, un camino de ripio que conecta con la ruta nacional 12.

El auto de menor porte fue impactado en el costado izquierdo por la camioneta (Foto: Gentileza El Litoral).

El auto de menor porte fue impactado en el costado izquierdo por la camioneta (Foto: Gentileza El Litoral).

El golpe contra el lateral izquierdo del auto provocó la muerte inmediata de Marisol Villalba, de 27 años. Johana Patricia Aranda, de 31 años y con un embarazo avanzado, y el niño Iván Tiziano Villalba, de 6 años, fueron trasladados de urgencia al Hospital de Esquina, donde fallecieron poco después por la gravedad de las lesiones. Las dos mujeres eran cuñadas, indicaron medios de la zona y detallaron que el chofer del remise sufrió fracturas y permanecía internado, aunque fuera de peligro.

El operativo vial

Bomberos Voluntarios y personal del Hospital San Roque participaron del operativo desplegado tras el siniestro. El fiscal Javier Mosquera se presentó en el lugar, coordinó el trabajo pericial y dispuso que los cuerpos quedaran en la morgue del Hospital hasta completar los procedimientos correspondientes.

El funcionario ordenó además la detención del conductor de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para peritajes. Las primeras versiones indican que el remise no habría advertido la llegada de la S10 en el cruce entre Mitre y la ruta 59.

Otro accidente fatal

Alrededor de las 22.30, otro grave accidente se produjo en el cruce de las rutas nacionales 12 y 118, cerca de Saladas, y dejó dos nuevas víctimas fatales: dos mujeres oriundas de Zárate, provincia de Buenos Aires.

En este caso, un Toyota Etios que intentaba atravesar la ruta nacional 12 fue impactado por un camión que viajaba desde Resistencia rumbo a Buenos Aires. En el auto iba al volante Lázaro Terrusi, de 49 años, acompañado por Daniel Gómez, Francisca Vallejos, de 80, y Rocío Ortiz.

Como consecuencia del choque, murieron las dos mujeres. Terrusi y Gómez fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes, donde quedaron internados con golpes y fracturas.

