Tragedia en la ruta: las muertes de una mujer embarazada, su cuñada y un nene de seis años

El funcionario ordenó además la detención del conductor de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para peritajes. Las primeras versiones indican que el remise no habría advertido la llegada de la S10 en el cruce entre Mitre y la ruta 59.

Otro accidente fatal

Alrededor de las 22.30, otro grave accidente se produjo en el cruce de las rutas nacionales 12 y 118, cerca de Saladas, y dejó dos nuevas víctimas fatales: dos mujeres oriundas de Zárate, provincia de Buenos Aires.

En este caso, un Toyota Etios que intentaba atravesar la ruta nacional 12 fue impactado por un camión que viajaba desde Resistencia rumbo a Buenos Aires. En el auto iba al volante Lázaro Terrusi, de 49 años, acompañado por Daniel Gómez, Francisca Vallejos, de 80, y Rocío Ortiz.

Como consecuencia del choque, murieron las dos mujeres. Terrusi y Gómez fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes, donde quedaron internados con golpes y fracturas.