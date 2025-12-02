El Gobierno anunció tres feriados para diciembre: cuáles son y cómo se pagan

En 2025, el 8 de diciembre cae lunes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para descansar, viajar o realizar actividades familiares.

Qué día de la semana cae Navidad 2025

La Nochebuena, que se celebra el 24 de diciembre, cae en miércoles. Si bien es un día con tradición de reuniones familiares nocturnas, no es feriado ni asueto, por lo que se trabaja con normalidad, salvo que la empresa decida otorgar medio día libre.

El 25 de diciembre, Navidad, cae en jueves y sí es feriado nacional, por lo que la mayoría de los trabajadores no deberá asistir a su empleo.

Qué día de la semana cae Año Nuevo 2026

El 31 de diciembre de 2025, al igual que el 24, es un día laborable, ya que no se considera feriado nacional ni asueto.

El 1 de enero de 2026, Año Nuevo, caerá en jueves, y sí será feriado nacional obligatorio.

Esto significa que ni Nochebuena ni Fin de Año generan fines de semana extralargos, por lo que el único finde extendido de diciembre será el del 8.

feriados_2021_en_argentina.jpg

Qué pasa si me toca trabajar el 25 de diciembre o el 1 de enero

Trabajar en un feriado nacional implica una compensación económica especial. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes presten servicios el 25 de diciembre o el 1 de enero deben cobrar pago doble por esa jornada.

En otras palabras:

Se percibe el salario normal del día , más

Un adicional equivalente al 100%.

Esta normativa aplica para todos los empleados en relación de dependencia, sin importar la actividad.

Próximos feriados que quedan en 2025

El calendario oficial marca dos feriados nacionales en lo que resta del año:

Lunes 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre – Navidad

Ambos son feriados inamovibles, definidos por ley, y no se trasladan.

El último fin de semana largo del año

El único fin de semana largo que queda en el 2025 es: Sábado 6 - Domingo 7 - Lunes 8 de diciembre.

Al caer lunes, el feriado del 8 completará un descanso de tres días, muy esperado por quienes buscan un respiro antes de las Fiestas o desean realizar una escapada breve dentro del país.

Cómo queda armado el calendario de fin de año

Para sintetizar, diciembre 2025 se ordena así:

6 al 8 de diciembre: fin de semana largo.

Miércoles 24: Nochebuena (día laborable).

Jueves 25: Navidad (feriado).

Miércoles 31: Fin de Año (día laborable).

Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado nacional).

Este esquema ayuda a anticipar organizadores laborales, turnos médicos, viajes, actividades escolares y compromisos familiares de cierre de año.

Qué se puede esperar para el verano 2026

Si bien aún no fue publicado el calendario oficial de feriados turísticos para 2026, se espera que durante el verano haya algunos fines de semana extra largos impulsados por el Ministerio del Interior y Turismo. Estos fines XL suelen estimular el movimiento turístico y la economía regional.

En cuanto a feriados fijos del verano, el primero del año será el 1° de enero, seguido por el Carnaval, que se celebrará recién en febrero, el lunes 16 y el martes 17 de febrero, fechas ya incluidas dentro del grupo de feriados inamovibles del año próximo.