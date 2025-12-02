El Gobierno anunció tres feriados para diciembre: cuáles son y cómo se pagan
Diciembre llega con un calendario especial: el Gobierno confirmó tres feriados que modificarán la actividad laboral y abrirán la puerta a un fin de semana largo. Qué días serán no laborables, cómo impactan en los salarios y cuánto deben cobrar quienes trabajen en esas jornadas.
El Gobierno anunció tres feriados para diciembre: cuáles son y cómo se pagan
Diciembre llega con una pregunta que muchos argentinos se hacen cada año: ¿cuáles son los feriados que quedan antes de Navidad y Año Nuevo Entre la planificación familiar, la organización laboral y el cierre de actividades, conocer cómo se acomoda el calendario se vuelve esencial para aprovechar los últimos días del 2025.
Este final del año trae dos feriados nacionales y un fin de semana largo de tres días, impulsado por el descanso del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Además, millones de personas ya revisan cuándo caerá la Navidad y qué pasará con el 1° de enero, fechas clave para el descanso, las celebraciones y el pago doble en caso de que toque trabajar.
Qué se conmemora el 8 de diciembre en Argentina
El 8 de diciembre es uno de los feriados fijos más importantes del calendario argentino. La fecha está asociada a la tradición católica de la Inmaculada Concepción de María, el dogma que sostiene que la Virgen fue concebida sin pecado original, es decir, libre de toda mancha desde el primer instante de su existencia.
Además de su significado religioso, en Argentina esta fecha se asocia a una costumbre muy arraigada: armar el arbolito de Navidad. Por eso, muchas familias aprovechan el feriado para decorar la casa y preparar las celebraciones que se vienen.
En 2025, el 8 de diciembre cae lunes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para descansar, viajar o realizar actividades familiares.
Qué día de la semana cae Navidad 2025
La Nochebuena, que se celebra el 24 de diciembre, cae en miércoles. Si bien es un día con tradición de reuniones familiares nocturnas, no es feriado ni asueto, por lo que se trabaja con normalidad, salvo que la empresa decida otorgar medio día libre.
El 25 de diciembre, Navidad, cae en jueves y sí es feriado nacional, por lo que la mayoría de los trabajadores no deberá asistir a su empleo.
Qué día de la semana cae Año Nuevo 2026
El 31 de diciembre de 2025, al igual que el 24, es un día laborable, ya que no se considera feriado nacional ni asueto.
El 1 de enero de 2026, Año Nuevo, caerá en jueves, y sí será feriado nacional obligatorio.
Esto significa que ni Nochebuena ni Fin de Año generan fines de semana extralargos, por lo que el único finde extendido de diciembre será el del 8.
Qué pasa si me toca trabajar el 25 de diciembre o el 1 de enero
Trabajar en un feriado nacional implica una compensación económica especial. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes presten servicios el 25 de diciembre o el 1 de enero deben cobrar pago doble por esa jornada.
En otras palabras:
Se percibe el salario normal del día, más
Un adicional equivalente al 100%.
Esta normativa aplica para todos los empleados en relación de dependencia, sin importar la actividad.
Próximos feriados que quedan en 2025
El calendario oficial marca dos feriados nacionales en lo que resta del año:
Lunes 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre – Navidad
Ambos son feriados inamovibles, definidos por ley, y no se trasladan.
El último fin de semana largo del año
El único fin de semana largo que queda en el 2025 es: Sábado 6 - Domingo 7 - Lunes 8 de diciembre.
Al caer lunes, el feriado del 8 completará un descanso de tres días, muy esperado por quienes buscan un respiro antes de las Fiestas o desean realizar una escapada breve dentro del país.
Cómo queda armado el calendario de fin de año
Para sintetizar, diciembre 2025 se ordena así:
6 al 8 de diciembre: fin de semana largo.
Miércoles 24: Nochebuena (día laborable).
Jueves 25: Navidad (feriado).
Miércoles 31: Fin de Año (día laborable).
Jueves 1 de enero: Año Nuevo (feriado nacional).
Este esquema ayuda a anticipar organizadores laborales, turnos médicos, viajes, actividades escolares y compromisos familiares de cierre de año.
Qué se puede esperar para el verano 2026
Si bien aún no fue publicado el calendario oficial de feriados turísticos para 2026, se espera que durante el verano haya algunos fines de semana extra largos impulsados por el Ministerio del Interior y Turismo. Estos fines XL suelen estimular el movimiento turístico y la economía regional.
En cuanto a feriados fijos del verano, el primero del año será el 1° de enero, seguido por el Carnaval, que se celebrará recién en febrero, el lunes 16 y el martes 17 de febrero, fechas ya incluidas dentro del grupo de feriados inamovibles del año próximo.