Estranguló a su amigo de 10 años: así fue la confesión del crimen

El adolescente que estranguló a su amigo de 10 años se entregó a la Policía

En las horas posteriores, se comunicó con otros familiares a través de mensajes en los que expresaba arrepentimiento e incluso mencionaba posibles intenciones de autolesionarse. Finalmente, decidió entregarse de manera voluntaria y fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanece aislado y será evaluado por un equipo interdisciplinario de médicos, psiquiatras y psicólogos para determinar su imputabilidad.

El fiscal Pedro Gallo, a cargo de la investigación, indicó que la principal hipótesis apunta a la asfixia, aunque aún se esperan los resultados de la autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte. Según los primeros exámenes, no se encontraron indicios de abuso sexual, y los hermanos sobrevivientes podrían declarar en Cámara Gesell, según la normativa vigente para menores de edad.

El adolescente sospechoso formaba parte de un grupo de amigos que se reunía diariamente en el barrio, y era habitual que se quedara a dormir en la casa de la víctima. Su familia aseguró que recibía tratamiento psicológico por episodios de angustia, pero que “no era violento”.