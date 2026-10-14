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Quién es Josefina Lynch, la joven señalada como la verdadera amante de Emanuel Ortega: el dato que sacudió todo

No era la que todos pensaban: Josefina Lynch es la que habría provocado la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Conocela.

Quién es Josefina Lynch, la joven señalada como la verdadera amante de Emanuel Ortega: el dato que sacudió todo

Explotó el escándalo alrededor de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Cuando las primeras versiones apuntaban a Mariana Marx, una escritora amiga de Ana Paula Dutil, en LAM apareció otro nombre que sacudió la historia: Josefina Lynch, modelo internacional, cantante y expareja de Joaquín Levinton. Según reveló Karina Iavícoli, la joven habría sido el detonante de la ruptura, en medio de una versión que incluye supuestos mensajes comprometedores y encuentros en un estudio de grabación.

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La noticia generó repercusiones porque, de acuerdo con lo contado en el programa, el conflicto habría estallado después de que Prandi encontrara mensajes entre su pareja y la cantante. La información fue presentada como parte de una reconstrucción basada en el entorno de la conductora, aunque no existe una confirmación independiente de una infidelidad.

“Esta chica, que es preciosa, que fue novia de un famoso, es Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton. El detonante de la separación es esta chica, fue el viernes al estudio a grabar”, aseguró Iavícoli en LAM.

Pero ¿quién es Josefina Lynch, la mujer que quedó en el centro de las versiones sobre la ruptura de una pareja que llevaba años de relación y que había celebrado recientemente su casamiento civil?

Josefina tiene 26 años, es modelo internacional, cantante y estudiante de Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA). A lo largo de su carrera participó en producciones fotográficas y desfiles de moda, además de realizar trabajos para marcas internacionales. Su perfil combina el mundo de la moda con la música y la actuación, aunque ahora su nombre quedó ligado a uno de los rumores más fuertes del espectáculo.

Su historia con el modelaje comenzó cuando era chica. Según publicó TN, fue descubierta a los 10 años por el representante de modelos Roberto Piñeiro, mientras se encontraba en un shopping. En 2019 realizó su primera sesión de fotos y, con el tiempo, fue construyendo su recorrido profesional.

Pero Lynch no se dedica únicamente a las pasarelas. También canta, toca la guitarra y durante su adolescencia participó en obras de teatro, una experiencia que despertó su interés por la actuación. En paralelo, avanzó con sus estudios universitarios y, de acuerdo con la información publicada, se encontraba en la etapa final de la carrera de Derecho.

Su nombre ya había tenido repercusión mediática por su relación con Joaquín Levinton, el líder de Turf. El músico blanqueó el vínculo durante un viaje a Uruguay, una historia que en aquel momento también tuvo su cuota de polémica.

Fue Rodrigo Lussich, en Socios del espectáculo, quien contó detalles de aquella escapada y describió un viaje marcado por las discusiones. “Desde que se subieron al barco se los vio peleando sin parar”, aseguró el conductor.

Ahora, años después de aquella exposición, Josefina volvió a quedar en el centro de la escena por las versiones que la vinculan con Emanuel Ortega. Según el relato de Iavícoli, Prandi habría encontrado mensajes de tono íntimo entre el músico y la cantante, una situación que habría desencadenado una fuerte discusión.

“Encontró mensajes con esta chica subidos de tono, ahí lo encara. El viernes estalla y le dice: ‘¿Por qué hacés esto? Me molesta’”, relató la panelista al reconstruir el supuesto enfrentamiento.

La versión televisiva sumó otro dato: Iavícoli sostuvo que Emanuel y Josefina se habrían vuelto a encontrar en el estudio durante el sábado y el domingo. Según su reconstrucción, esa secuencia habría sido determinante para que Prandi tomara la decisión de terminar la convivencia.

Así, el nombre de Josefina Lynch desplazó a Mariana Marx de las primeras versiones y quedó en el centro de las especulaciones sobre la ruptura.

Mientras la separación sigue generando repercusiones, la identidad de la joven señalada por la panelista suma un nuevo capítulo a una historia que todavía deja preguntas abiertas. Por ahora, la presunta tercera en discordia tiene nombre y apellido, pero la versión sobre su papel en la ruptura continúa sin una confirmación independiente.

En pocas palabras

  • Josefina Lynch: Se la señala como la supuesta tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
  • Trayectoria: Es modelo internacional, cantante y estudiante de Derecho, expareja de Joaquín Levinton.
  • Versión del escándalo: Se rumorea que Prandi encontró mensajes comprometedores entre Ortega y Lynch, detonando la ruptura.
Resumen generado por Thinkindot AI
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