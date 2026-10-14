Caputo, con agenda recargada en Tailandia: se reunió con el Banco Mundial, el BID y el Tesoro de EEUU

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en la ciudad tailandesa de Bangkok con una extensa agenda de reuniones, en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Tras el respaldo recibido por parte del FMI, el ministro de Economía mantuvo diversos encuentros, entre ellos con el titular del BM, con quien analizaron inversiones por 10.000 millones de dólares y la posibilidad de "ampliar los fondos disponibles para la Argentina".
Luis Caputo se reunió con autoridades del Banco Mundial en el marco de la cumbre del FMI (Foto: Ministerio de Economía).
El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en la ciudad tailandesa de Bangkok con una extensa agenda de reuniones, en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Tras ser recibido el martes por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, Caputo mantuvo encuentros este miércoles on la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro estadounidense, Erin Browne; con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga; y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
Según informaron desde el Gobierno, en el encuentro con la funcionaria de Donald Trump "se remarcaron los avances alcanzados en la relación bilateral y los acuerdos firmados entre ambos países".
Como parte de su recargada agenda en Tailandia, el ministro de Economía se reunió con el titular del Banco Mundial y otros funcionarios de ese organismo, entre los que estuvieron la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del IFC, Alfonso García Mora.
Allí, se avanzó en los "nuevos proyectos con financiamiento del organismo" y se "analizó la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina", informaron oficialmente desde la Casa Rosada.
A su vez, se identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para la economía argentina, con potencial para generar empleo de calidad, desarrollar las cadenas de valor y estimular la inclusión económico-financiera de las PyMEs.
En este marco, el Banco Mundial también brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del RIGI.
"Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico", señaló por su parte el ministro en sendos mensajes difundidos en la red social X.
En ese marco, Caputo informó que "se continúa trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD10.000 millones".
Además, el ministro resaltó "el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial".
Más tarde, Caputo se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, de quien recibió "el respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que se están llevando adelante en el país".
Durante este encuentro con el BID, también "se analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año".
Durante sus jornadas en Tailandia, Caputo tiene previsto participar en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
También, participará en el panel “Debate sobre la economía mundial: forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, en el que estarán presentes Kristalina Georgieva; Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia; Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia; y Olayemi Cardoso, presidente del Banco Central de Nigeria.
A su vez, Caputo estará presente en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.
Finalmente, el ministro de Economía será orador en el panel organizado por este organismo internacional sobre “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).
En su primera jornada de reuniones en Tailandia, Caputo recibió el martes el apoyo público de Georgieva, con la que dialogó sobre la situación de Argentina y el mundo.
“Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, afirmó Caputo.
Por su parte, Georgieva aseguró que se trató de una “excelente reunión" con Caputo y con Bausili.
En este sentido, la directora del FMI le dio “la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”.
Todos estos encuentros se producen en medio de las negociaciones que lleva adelante el equipo económico argentino con técnicos del FMI para la aprobación de la tercera revisión del cumplimiento de las metas acordadas en el marco del programa económico y la refinanciación de la deuda firmados en 2024.