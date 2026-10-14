Caputo, con agenda recargada en Tailandia: se reunió con el Banco Mundial, el BID y el Tesoro de EEUU

Allí, se avanzó en los "nuevos proyectos con financiamiento del organismo" y se "analizó la posibilidad de ampliar los fondos disponibles para la Argentina", informaron oficialmente desde la Casa Rosada.

A su vez, se identificaron oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos para la economía argentina, con potencial para generar empleo de calidad, desarrollar las cadenas de valor y estimular la inclusión económico-financiera de las PyMEs.

En este marco, el Banco Mundial también brindará asistencia técnica para el monitoreo y la ejecución de proyectos del RIGI.

Excelente reunión con el presidente del @BancoMundial, Ajay Banga, con la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra @scordeiroguerra y con el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe del @IFC_org, Alfonso García Mora @agarmora, en la que… pic.twitter.com/qibHETgB81 — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

"Esta agenda integral busca seguir potenciando nuestros recursos mineros y energéticos para generar más inversiones, exportaciones, empleo y crecimiento económico", señaló por su parte el ministro en sendos mensajes difundidos en la red social X.

En ese marco, Caputo informó que "se continúa trabajando en viabilizar nuevas inversiones en el sector privado por USD10.000 millones".

Además, el ministro resaltó "el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial y la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y aplicarse en distintos sectores y regiones, con la participación de distintas agencias del Banco Mundial".

Mantuve un excelente encuentro en Tailandia con @igoldfajn, presidente del @el_BID, en el que conversamos sobre el importante respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que estamos llevando adelante.



También analizamos la cartera actual de… pic.twitter.com/WjJeuLZcbj — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 14, 2026

Más tarde, Caputo se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, de quien recibió "el respaldo del organismo al desarrollo de la Argentina y al proceso de reformas que se están llevando adelante en el país".

Durante este encuentro con el BID, también "se analizó la cartera actual de proyectos y las perspectivas de financiamiento para el próximo año".

Cómo sigue la agenda de Caputo en Tailandia

Durante sus jornadas en Tailandia, Caputo tiene previsto participar en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

También, participará en el panel “Debate sobre la economía mundial: forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”, en el que estarán presentes Kristalina Georgieva; Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro de Economía y Finanzas de Grecia; Ekniti Nitithanprapas, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tailandia; y Olayemi Cardoso, presidente del Banco Central de Nigeria.

A su vez, Caputo estará presente en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

Finalmente, el ministro de Economía será orador en el panel organizado por este organismo internacional sobre “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).

La reunión con Georgieva y las negociaciones por la tercera revisión del plan

En su primera jornada de reuniones en Tailandia, Caputo recibió el martes el apoyo público de Georgieva, con la que dialogó sobre la situación de Argentina y el mundo.

“Kristalina fue muy elogiosa en particular de la disciplina fiscal, a la que calificó como ejemplar en el mundo, a pesar de los shocks globales. Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, afirmó Caputo.

Por su parte, Georgieva aseguró que se trató de una “excelente reunión" con Caputo y con Bausili.

En este sentido, la directora del FMI le dio “la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”.

Todos estos encuentros se producen en medio de las negociaciones que lleva adelante el equipo económico argentino con técnicos del FMI para la aprobación de la tercera revisión del cumplimiento de las metas acordadas en el marco del programa económico y la refinanciación de la deuda firmados en 2024.