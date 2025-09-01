Ranking de los 6 signos beneficiados en el Equinoccio de septiembre 2025: fecha clave y rituales

El Equinoccio de septiembre 2025: ¿qué representa?
El 22 de septiembre de 2025 se produce el Equinoccio, momento en el que el día y la noche duran lo mismo. En el hemisferio sur marca el inicio de la primavera, y en el norte, el comienzo del otoño.
El 22 de septiembre llega el Equinoccio: día de equilibrio y renacimiento. Estos 6 signos recibirán más beneficios y rituales para potenciarlo.
Astrológicamente, el Equinoccio es un portal de equilibrio y renovación. Es el día perfecto para hacer rituales de agradecimiento, pedir abundancia y sembrar intenciones que florecerán en los próximos meses.
Libra: El Sol entra en su signo, dándole fuerza, magnetismo y nuevas oportunidades.
Leo: Recibe energía de brillo personal y posibilidad de destacar en proyectos.
Sagitario: El Equinoccio abre caminos para viajes, estudios y expansión.
Géminis: Momento de encuentros, nuevas amistades y conexiones valiosas.
Acuario: Apertura a proyectos colectivos y logros en el ámbito social.
Tauro: Gran impulso en temas económicos y de estabilidad material.
Ritual del laurel y el sol: Colocar hojas de laurel en un cuenco con agua y dejarlas al sol del día 22. Usar esa agua para limpiar la casa.
Velas de colores: Encender una vela blanca y una verde para atraer equilibrio y prosperidad.
Flores frescas: Decorar el hogar con flores como símbolo de renacimiento y abundancia.
Carta de gratitud: Escribir lo que agradecés del ciclo que termina y lo que querés recibir en el nuevo.
Septiembre 2025 será un mes de alta energía. La Luna Llena en Aries (7/9) encenderá la acción y valentía, mientras que el Equinoccio (22/9) abrirá un portal de equilibrio y prosperidad, especialmente favorable para 6 signos del zodíaco.