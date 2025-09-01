En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Ranking de los 6 signos beneficiados en el Equinoccio de septiembre 2025: fecha clave y rituales

El 22 de septiembre llega el Equinoccio: día de equilibrio y renacimiento. Estos 6 signos recibirán más beneficios y rituales para potenciarlo.

El Equinoccio de septiembre 2025: ¿qué representa?

El 22 de septiembre de 2025 se produce el Equinoccio, momento en el que el día y la noche duran lo mismo. En el hemisferio sur marca el inicio de la primavera, y en el norte, el comienzo del otoño.

Astrológicamente, el Equinoccio es un portal de equilibrio y renovación. Es el día perfecto para hacer rituales de agradecimiento, pedir abundancia y sembrar intenciones que florecerán en los próximos meses.

Ranking de los 6 signos más beneficiados en el Equinoccio de septiembre 2025

  • Libra: El Sol entra en su signo, dándole fuerza, magnetismo y nuevas oportunidades.

  • Leo: Recibe energía de brillo personal y posibilidad de destacar en proyectos.

  • Sagitario: El Equinoccio abre caminos para viajes, estudios y expansión.

  • Géminis: Momento de encuentros, nuevas amistades y conexiones valiosas.

  • Acuario: Apertura a proyectos colectivos y logros en el ámbito social.

  • Tauro: Gran impulso en temas económicos y de estabilidad material.

Rituales para el Equinoccio de septiembre 2025

  • Ritual del laurel y el sol: Colocar hojas de laurel en un cuenco con agua y dejarlas al sol del día 22. Usar esa agua para limpiar la casa.

  • Velas de colores: Encender una vela blanca y una verde para atraer equilibrio y prosperidad.

  • Flores frescas: Decorar el hogar con flores como símbolo de renacimiento y abundancia.

  • Carta de gratitud: Escribir lo que agradecés del ciclo que termina y lo que querés recibir en el nuevo.

Septiembre 2025 será un mes de alta energía. La Luna Llena en Aries (7/9) encenderá la acción y valentía, mientras que el Equinoccio (22/9) abrirá un portal de equilibrio y prosperidad, especialmente favorable para 6 signos del zodíaco.

