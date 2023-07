Reapareció Anabela Ascar e hizo un pedido que sorprendió a todos

“Ya me fui de la televisión. ¿Para qué voy a volver?”, dijo la periodista y sumó: “Me veo en mi casa, tranquila. Voy a volver el día que me dejen hacer mi propio programa, si no, no vuelvo”.

"Sabés la cantidad de bizarros que hay para hacer ahora... ¡No sabés! Si yo vuelvo a la televisión ahora hago un desastre", indicó.

Ascar estaba acompañada de un amigo que bajó del auto para decir: “Ella es mi amiga. Estamos armando un proyecto para un programa de radio que sea de música y humor”, y aseguró que están buscando emisora.

Tras el desalojo de Anabela Ascar, denuncian que dejó la casa destruida

Anabela Ascar tuvo que desalojar la casa en la que vivió durante años, mientras tuvo una relación con Héctor Ricardo García, fundador de Crónica TV, que falleció en 2019 año que comenzó la batalle legal de la hija del empresario, María Elena García, la única heredera, que nunca se llevó bien con la periodista.

La mansión está ubicada en una zona exclusiva del barrio de Belgrano. En el frente tiene una amplia reja de ingreso al garage que se encuentra cerrada con candado. Es una casona de dos plantas, con un jardín de grandes dimensiones. Su arquitectura fue ideada para que todas las habitaciones se conecten con el jardín.

La casa tuvo una época de esplendor pero ahora está muy descuidada y deteriorada: tiene el pasto crecido, la pintura de las paredes descascarada, la pileta sucia y todo venido a menos. Esto se debe a la falta de cuidados que le dio Anabela Ascar, quien -entre algunas enfermedades que sufrió- tampoco tuvo dinero para mejorarla.

Durante el desalojo se pudo ver como los trabajadores de una empresa de mudanza se llevaban muebles antiguos, cuadros, máquinas de escribir, una máquina registradora antigua, televisores de tubo y caños de cobre, entre otras cosas.

María Elena y su marido, Ricardo Godoy, estuvieron supervisando toda la mudanza para que la periodista no se llevara nada que no le correspondiese.

Godoy dijo a Intrusos que todavía no hay definiciones respecto a lo que pasará con la propiedad pero para la pareja no es una opción mudarse allí. Además, la casa necesita mucho trabajo ya que está en mal estado.