Repudiables dichos de Zoe Bogach desataron un debate feroz en las redes: "Es de villero"

La ex Gran Hermano Zoe Bogah publicó un video con un fuerte comentario y recibió una ola de críticas.

Las redes sociales estallaron en las últimas horas luego de que Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano, quedara en el centro de la polémica por una serie de declaraciones que muchos consideraron ofensivas y clasistas. Sus palabras, dichas en tono de opinión personal, rápidamente se viralizaron y generaron un fuerte rechazo, además de abrir un intenso debate sobre prejuicios, formas de divertirse y discursos discriminatorios.

Todo comenzó cuando Zoe decidió plantear una pregunta a su audiencia y, casi de inmediato, dar su propia respuesta. “Voy a abrir un debate. ¿Chapar en un boliche es de villero? Para mí sí, es muy de villero”, expresó, sin rodeos. Si bien aclaró que a ella le gusta besar en ese contexto, la frase inicial fue suficiente para encender la polémica.

Lejos de frenar ahí, la ex Gran Hermano profundizó su postura y volvió a utilizar un término que generó especial rechazo. “A mí me encanta chapar en el boliche. Lo disfruto mucho, pero sí, es muy de villero”, insistió, reforzando una mirada que muchos usuarios calificaron como estigmatizante y despectiva.

El punto más criticado llegó cuando describió cómo reacciona al ver a otras personas besándose en un boliche. “Yo voy a un bolicihe, veo a alguien chapando y digo: ‘qué asco, qué villereada’”, lanzó, una frase que fue replicada en múltiples cuentas y que motivó una catarata de comentarios en su contra.

Las respuestas no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios cuestionaron el uso del término “villero” como una forma de discriminación social, otros señalaron la contradicción en su discurso, ya que admite disfrutar de lo mismo que critica en los demás. También hubo quienes intentaron relativizar sus dichos, argumentando que se trató de una opinión personal mal expresada.

Sin embargo, el consenso mayoritario en redes apuntó a repudiar el lenguaje utilizado y a marcar el impacto que pueden tener ese tipo de expresiones cuando provienen de figuras públicas con llegada a miles de seguidores. En ese sentido, muchos recordaron que Zoe ganó notoriedad gracias a su paso por un reality de alcance masivo y que, por ese motivo, sus palabras no pasan inadvertidas.

Hasta el momento, Zoe Bogach no pidió disculpas ni realizó aclaraciones adicionales sobre sus dichos. Mientras tanto, el debate sigue abierto y vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad que conlleva la exposición mediática y el peso de las palabras en el espacio público.

