La desgarradora carta de la novia de Fernando Báez Sosa, en medio del romance con el nieto de Monzón: "Arruinaron todo"

El texto avanzó sobre los sueños compartidos que quedaron truncos y las experiencias que nunca llegarían a concretarse, desde viajes hasta proyectos de vida en común. “Decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida”, expresó, dejando al descubierto la magnitud del vacío. La bronca y el dolor atravesaron cada línea: “Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo”, escribió, sin ocultar la indignación por lo sucedido.

En otro pasaje, la joven describió con crudeza el sufrimiento de aquella noche y el impacto emocional posterior. “Porque te pegaron hasta el cansancio, porque sufriste lo que nadie tiene que sentir, porque todo esto se pudo haber evitado”, sostuvo, al tiempo que cuestionó los discursos que intentaban minimizar el crimen. “Se divirtieron con el dolor y el sufrimiento ajeno”, remarcó, con palabras que aún hoy resuenan con fuerza.

El cierre de la carta dejó una despedida cargada de amor y memoria. “Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar”, escribió, asegurando que quienes lo amaron seguirían honrando su vida, aunque ya no pudieran celebrar su cumpleaños como antes.

Hoy, cinco años después, la aparición pública de Julieta Rossi junto a Agustín Monzón marca una nueva etapa personal. La declaración de amor en el ring no solo confirmó un romance, sino que volvió a poner en primer plano una historia atravesada por el dolor, la resiliencia y el paso del tiempo. Entre el presente y el pasado, la figura de Fernando Báez Sosa permanece como un recuerdo imborrable, mientras la vida, con sus contradicciones y desafíos, continúa su curso.

La carta de la novia de Fernando Báez Sosa

Ojalá estuviera festejando tu cumpleaños, ojalá estuviera escribiendo tu carta de amor (y mira que lo intente eh) pero en este momento lo único que siento es enojo. Enojo porque vos, la persona que más quiero en el mundo, no podes estar feliz, no podés contestar mensajes de cumpleaños, no podés estar abrazando a tu familia, no podés estar apagando las velitas, ni estar recibiendo tus regalos, no podés tener un feliz cumpleaños (que, a propósito, era la fecha que más te gustaba).

Y no, no podés, no te dejaron, porque un grupo de personas decidió cuándo iba a terminar tu vida, decidieron que no ibas a poder seguir festejando ningún cumpleaños más, decidieron arrancarte de al lado mío, de tu familia, de tus amigos. Ese mismo grupo decidió que no ibas a poder tener un futuro, tu carrera de abogado (o profe de Educación Física, nunca se sabe), decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida.

También decidieron arruinar nuestra lista, porque nos quedó pendiente: tirarnos de paracaídas, ver el amanecer con un fogón en la playa, sentarnos a ver fuegos artificiales, ver el atardecer en un lugar donde el sol se esconda en el horizonte, ir a rush (las camas elásticas), dormir en carpa en el patio de mi casa un día de mucho frío, dormir en el pasto en verano viendo las estrellas, bailar tango en la playa, viajar a Tandil, plantar un árbol, ir disfrazados a ver una peli, dejar algo nuestro arriba de una montaña, ir a la cueva esa de los enamorados a poner nuestros nombres, probar más restaurantes de comidas raras y muchas muchas cosas más.

Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo. No puedo evitar sentirme enojada, y estoy con todo el derecho de estarlo. Porque en este momento solo siento odio. Odio por esos que no te dejaron seguir. Porque de todas las personas te eligieron a vos, porque te pegaron hasta el cansancio, porque sufriste lo que nadie tiene que sentir, porque te arruinaron de la manera más violenta, porque todo esto se pudo haber evitado y hoy vos estarías recibiendo mi regalo sorpresa de cumpleaños y estaríamos recordando que hace un año, yo te estaba pidiendo perdón por llegar tarde y te llevaba una bolsa verde que adentro tenía 2 regalos, que en este momento los miro y no puedo evitar llorar, estaríamos recordando cómo tu mama y la hermana de Mati nos vieron abrazados en la plaza y yo me puse roja de vergüenza, o cómo nos peleábamos porque yo no quería que abrieras mis regalos adelante mío, podríamos recordar esa carta que cambió todo y ese cuadro con fotos que pusiste en tu mesita de luz que me hizo la persona mas feliz del mundo.

Esto no tendría que ser así, está todo mal, todo mal en nuestras vidas. Tal vez si entendieran el dolor que sentimos, la angustia en el pecho, la falta de aire, la desesperación de no estar con la persona que mas queremos, tal vez y solo tal vez, se pondrían en nuestro lugar y no se, harían algo, ALGO para intentar arreglar todo esto y darnos un poquito mas de paz.

Lo que te hicieron es irreparable, arruinaron todo a su paso. Esos chicos que "son jóvenes y solo querían divertirse", se divirtieron con el dolor y el sufrimiento ajeno. Esos chicos que "no lo quisieron hacer", lo hicieron de todos modos, y habiendo querido o no, el resultado es el mismo: te mataron. Y permitime decir que, aunque no lo hayan querido hacer, de lo que si estoy segura es que te quisieron reventar hasta dejarte en el piso y usar tu cabeza de piñata, y perdón, pero eso, no habla de buenas personas.

Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar, y si no es así, acá vamos a estar nosotros (no festejando tu cumpleaños porque la realidad es que no podemos) pero si festejando el día en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser, tu hermosa vida.