La actividad económica tuvo una suba interanual de 3,2% en octubre, aunque se contrajo 0,4% frente a septiembre
El EMAE del Indec mostró una mejora respecto a octubre del año pasado, impulsada por las áreas de pesca e intermediación financiera, aunque con una baja mensual en la medición desestacionalizada.
La actividad económica experimentó una suba de 3,2% en octubre respecto al mismo período del anterior y registró una contracción mensual de 0,4% respecto a septiembre en la medición desestacionalizada, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, el acumulado de enero hasta octubre de este año tuvo un incremento de 5% en comparación al mismo período de 2024.
En la comparación interanual, doce de los sectores que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraron subas. El mayor crecimiento correspondió a Pesca, con un alza de 91,4%, seguida por Intermediación financiera, que avanzó 22,8% frente al mismo mes del año anterior. En este último caso, el desempeño estuvo explicado principalmente por el incremento en la actividad de agentes y sociedades de bolsa.
Por su incidencia en el indicador general, Intermediación financiera fue el sector con el mayor aporte positivo a la variación anual del EMAE, seguida por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que mostró una expansión de 3,9% interanual. En conjunto, ambas actividades contribuyeron con 1,32 puntos porcentuales al crecimiento del índice elaborado por el Indec.
En sentido contrario, tres sectores mostraron caídas respecto de igual período del año pasado. La baja más pronunciada se observó en la Industria manufacturera, con una contracción de 2,7% interanual. También retrocedieron Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una merma de 0,8%, y Hoteles y restaurantes, que cayó 1,0%. En conjunto, estos rubros restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado de 0,5% para el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un cambio de tendencia respecto de las estimaciones negativas de informes previos.
Las previsiones de las consultoras relevadas por la autoridad monetaria también mostraron una mejora para los meses siguientes. Para el cuarto trimestre de 2025, estimaron una expansión de 0,8%, mientras que para el primer trimestre de 2026 anticiparon un crecimiento de 0,9%.
De este modo, el promedio de las proyecciones del PIB real para el conjunto de 2025 se ubica 4,4% por encima del nivel registrado durante 2024, según las estimaciones del mercado relevadas por el BCRA.