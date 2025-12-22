La actividad económica tuvo una suba interanual de 3,2% en octubre, aunque se contrajo 0,4% frente a septiembre

indec actividad económica octubre

En sentido contrario, tres sectores mostraron caídas respecto de igual período del año pasado. La baja más pronunciada se observó en la Industria manufacturera, con una contracción de 2,7% interanual. También retrocedieron Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una merma de 0,8%, y Hoteles y restaurantes, que cayó 1,0%. En conjunto, estos rubros restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado de 0,5% para el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un cambio de tendencia respecto de las estimaciones negativas de informes previos.

Las previsiones de las consultoras relevadas por la autoridad monetaria también mostraron una mejora para los meses siguientes. Para el cuarto trimestre de 2025, estimaron una expansión de 0,8%, mientras que para el primer trimestre de 2026 anticiparon un crecimiento de 0,9%.

De este modo, el promedio de las proyecciones del PIB real para el conjunto de 2025 se ubica 4,4% por encima del nivel registrado durante 2024, según las estimaciones del mercado relevadas por el BCRA.