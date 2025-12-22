En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Actividad económica
octubre
INDEC

La actividad económica tuvo una suba interanual de 3,2% en octubre, aunque se contrajo 0,4% frente a septiembre

El EMAE del Indec mostró una mejora respecto a octubre del año pasado, impulsada por las áreas de pesca e intermediación financiera, aunque con una baja mensual en la medición desestacionalizada.

El PMIPyME (Purchasing Manager’s Index) es un indicador líder a nivel internacional de monitoreo de la actividad económica

El PMIPyME (Purchasing Manager’s Index) es un indicador líder a nivel internacional de monitoreo de la actividad económica, que FOP construye con base en datos recogidos en sus Encuestas Coyunturales.

La actividad económica experimentó una suba de 3,2% en octubre respecto al mismo período del anterior y registró una contracción mensual de 0,4% respecto a septiembre en la medición desestacionalizada, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Leé también Cómo sigue el plan económico de Javier Milei: cambios de Gabinete y la hoja de ruta en el Congreso
Javier Milei confirmó el sistema de bandas cambiarias hasta el año 2027 (Foto: archivo).

Además, el acumulado de enero hasta octubre de este año tuvo un incremento de 5% en comparación al mismo período de 2024.

En la comparación interanual, doce de los sectores que conforman el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registraron subas. El mayor crecimiento correspondió a Pesca, con un alza de 91,4%, seguida por Intermediación financiera, que avanzó 22,8% frente al mismo mes del año anterior. En este último caso, el desempeño estuvo explicado principalmente por el incremento en la actividad de agentes y sociedades de bolsa.

Por su incidencia en el indicador general, Intermediación financiera fue el sector con el mayor aporte positivo a la variación anual del EMAE, seguida por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que mostró una expansión de 3,9% interanual. En conjunto, ambas actividades contribuyeron con 1,32 puntos porcentuales al crecimiento del índice elaborado por el Indec.

indec actividad económica octubre

En sentido contrario, tres sectores mostraron caídas respecto de igual período del año pasado. La baja más pronunciada se observó en la Industria manufacturera, con una contracción de 2,7% interanual. También retrocedieron Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una merma de 0,8%, y Hoteles y restaurantes, que cayó 1,0%. En conjunto, estos rubros restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado de 0,5% para el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un cambio de tendencia respecto de las estimaciones negativas de informes previos.

actividad económica.jpg
La actividad económica se estancó en mayo

La actividad económica se estancó en mayo

Las previsiones de las consultoras relevadas por la autoridad monetaria también mostraron una mejora para los meses siguientes. Para el cuarto trimestre de 2025, estimaron una expansión de 0,8%, mientras que para el primer trimestre de 2026 anticiparon un crecimiento de 0,9%.

De este modo, el promedio de las proyecciones del PIB real para el conjunto de 2025 se ubica 4,4% por encima del nivel registrado durante 2024, según las estimaciones del mercado relevadas por el BCRA.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Actividad económica octubre Septiembre INDEC
Notas relacionadas
La actividad económica mostró una nueva suba en septiembre a nivel interanual y mensual
La estrategia de Milei en una semana clave para el plan económico en el Congreso
El terrible relato de la empleada que denuncio al marido de Maru Botana por acoso y la elevada cifra económica que acordaron
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar