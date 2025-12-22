En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Inter Miami
Messi
¡QUE VIVA EL AMOR!

Quién es el técnico del Inter Miami que se casará con la hermana de Lionel Messi

María Sol Messi mantiene desde hace años una relación con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico del Inter Miami. La pareja se conoció en Rosario y dará un paso clave en su vínculo con una boda que contará con la presencia de Lionel Messi.

Quién es el técnico del Inter Miami que se casará con la hermana de Lionel Messi

La vida personal del clan Messi vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos de los flashes deportivos. María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida: se casará con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico del Inter Miami, en una ceremonia que se realizará el próximo 3 de enero en Rosario.

Leé también La noticia que esperaba Messi: Inter Miami confirmó una decisión clave para 2026
la noticia que esperaba messi: inter miami confirmo una decision clave para 2026
image

La hermana menor de Leo está en pareja desde hace años con Tuli Arellano, a quien conoce de Rosario y que forma parte de la categoría Sub 19 del Inter Miami. (Foto: tuli_arellano9/Instagram)

El capitán de la Selección argentina será una de las presencias estelares del evento y permanecerá en el país hasta el 5 o 6 de enero para acompañar a su familia. El casamiento se desarrollará en un marco íntimo, fiel al perfil bajo que caracteriza a María Sol, quien siempre eligió mantenerse alejada de la exposición mediática.

Aunque la relación no suele ocupar titulares, la pareja lleva varios años junta y atraviesa un momento de plena estabilidad, que ahora se verá coronado con el paso formal por el altar.

Cómo se conocieron María Sol Messi y Julián “Tuli” Arellano

La historia de amor entre María Sol Messi y Julián Arellano comenzó en Rosario, la ciudad que marcó la infancia y la adolescencia de toda la familia Messi. Allí se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes, mucho antes de que sus caminos profesionales los llevaran fuera del país.

En la zona sur rosarina, donde creció Arellano, casi nadie lo llama por su nombre de pila. Para todos es “Tuli”, un apodo que lo acompaña desde chico y que también adoptaron quienes hoy lo rodean en el ambiente del fútbol. Ese mismo apodo es el que utilizan puertas adentro del Inter Miami, club en el que desarrolla su carrera como entrenador.

A diferencia de otros integrantes del entorno Messi, Arellano siempre mantuvo un perfil discreto, enfocado en su trabajo y lejos de la exposición que rodea al apellido más famoso del fútbol mundial.

Cuál es el rol de Tuli Arellano en el Inter Miami

Julián “Tuli” Arellano forma parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami, una de las divisiones juveniles de Las Garzas. En 2023, el equipo logró consagrarse campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), un título que marcó un punto alto en el proyecto formativo del club.

Durante 2024, la Sub 19 volvió a destacarse con una muy buena campaña, consolidando un trabajo que combina desarrollo juvenil y competencia. Arellano integra ese proceso desde un rol técnico, acompañando la formación de futbolistas jóvenes en una estructura que creció notablemente desde la llegada de Lionel Messi al club.

Aunque no trabaja directamente con el plantel profesional, su vínculo laboral con Inter Miami lo mantiene cerca del proyecto deportivo que encabeza el rosarino, en una coincidencia que refuerza los lazos entre lo familiar y lo futbolístico.

Un casamiento con sello rosarino y perfil bajo

La boda del próximo 3 de enero se realizará en Rosario, una elección que responde tanto a la historia de la pareja como al fuerte arraigo familiar de los Messi con la ciudad. Allí estarán presentes familiares y amigos cercanos, en un evento que, pese a contar con figuras de renombre, buscará mantener la intimidad como eje central.

Para María Sol y “Tuli” Arellano, el casamiento representa la consolidación de una relación construida lejos de los escándalos y la exposición constante. Y para Lionel Messi, será una nueva ocasión para volver a su tierra natal, esta vez para celebrar un capítulo feliz dentro de su círculo más cercano.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Inter Miami Messi Rosario
Notas relacionadas
El emotivo posteo de Messi a tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022
Infraganti: las fotos del amor secreto de la hermana de Messi con un técnico del Inter Miami
Terrible accidente de un piloto argentino de rally durante sus vacaciones: qué descuido lo provocó

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar