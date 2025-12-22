Quién es el técnico del Inter Miami que se casará con la hermana de Lionel Messi

Cómo se conocieron María Sol Messi y Julián “Tuli” Arellano

La historia de amor entre María Sol Messi y Julián Arellano comenzó en Rosario, la ciudad que marcó la infancia y la adolescencia de toda la familia Messi. Allí se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes, mucho antes de que sus caminos profesionales los llevaran fuera del país.

En la zona sur rosarina, donde creció Arellano, casi nadie lo llama por su nombre de pila. Para todos es “Tuli”, un apodo que lo acompaña desde chico y que también adoptaron quienes hoy lo rodean en el ambiente del fútbol. Ese mismo apodo es el que utilizan puertas adentro del Inter Miami, club en el que desarrolla su carrera como entrenador.

A diferencia de otros integrantes del entorno Messi, Arellano siempre mantuvo un perfil discreto, enfocado en su trabajo y lejos de la exposición que rodea al apellido más famoso del fútbol mundial.

Cuál es el rol de Tuli Arellano en el Inter Miami

Julián “Tuli” Arellano forma parte del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 del Inter Miami, una de las divisiones juveniles de Las Garzas. En 2023, el equipo logró consagrarse campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), un título que marcó un punto alto en el proyecto formativo del club.

Durante 2024, la Sub 19 volvió a destacarse con una muy buena campaña, consolidando un trabajo que combina desarrollo juvenil y competencia. Arellano integra ese proceso desde un rol técnico, acompañando la formación de futbolistas jóvenes en una estructura que creció notablemente desde la llegada de Lionel Messi al club.

Aunque no trabaja directamente con el plantel profesional, su vínculo laboral con Inter Miami lo mantiene cerca del proyecto deportivo que encabeza el rosarino, en una coincidencia que refuerza los lazos entre lo familiar y lo futbolístico.

Un casamiento con sello rosarino y perfil bajo

La boda del próximo 3 de enero se realizará en Rosario, una elección que responde tanto a la historia de la pareja como al fuerte arraigo familiar de los Messi con la ciudad. Allí estarán presentes familiares y amigos cercanos, en un evento que, pese a contar con figuras de renombre, buscará mantener la intimidad como eje central.

Para María Sol y “Tuli” Arellano, el casamiento representa la consolidación de una relación construida lejos de los escándalos y la exposición constante. Y para Lionel Messi, será una nueva ocasión para volver a su tierra natal, esta vez para celebrar un capítulo feliz dentro de su círculo más cercano.