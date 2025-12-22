Quién era Fernando Gómez, el hombre que se quitó la vida tras perpetuar su peor locura

El proyectil impactó en la cabeza de la mujer, quien cayó gravemente herida dentro de la vivienda. Luego del ataque, el agresor se quitó la vida, también con un arma de fuego, según constataron los equipos de emergencia que llegaron minutos después.

Vecinos del lugar relataron haber escuchado detonaciones y observar un importante despliegue policial en cuestión de minutos. “Fue todo muy rápido, vimos llegar patrulleros y ambulancias, nadie entendía bien qué estaba pasando”, señaló un residente de la zona.

La alerta que encendió las sirenas

Uno de los datos más relevantes del caso es que la víctima había activado el Botón de Alerta Personal minutos antes del ataque. Este dispositivo, que funciona como una herramienta de emergencia para personas en situación de violencia de género, envía una señal inmediata a las fuerzas de seguridad cuando la persona siente que corre peligro.

Según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad de Neuquén, tras recibir la alerta, un móvil policial fue despachado de inmediato hacia el domicilio. Sin embargo, durante el trayecto, los efectivos escucharon disparos, lo que anticipó la gravedad de la situación.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a la mujer gravemente herida y al agresor sin signos vitales. De inmediato se dio aviso a Criminalística y a la fiscalía de turno, que ordenaron preservar la escena para realizar las pericias correspondientes.

Quién era Fernando Gabriel Gómez

El agresor fue identificado oficialmente como Fernando Gabriel Gómez, expareja de la víctima. Si bien las autoridades no brindaron mayores detalles sobre su historial personal, se confirmó que existían antecedentes de conflicto y situaciones de violencia en el marco de la relación.

Gómez habría ingresado a la vivienda de manera violenta, pese a que la mujer contaba con un dispositivo de protección y había realizado denuncias previas. El ataque y posterior suicidio del agresor refuerzan la hipótesis de un episodio de violencia extrema, en el contexto de una relación marcada por el control y el hostigamiento.

La fiscalía investiga ahora cómo accedió el hombre al arma de fuego y si existían medidas judiciales vigentes que le prohibieran acercarse a la víctima.

El estado crítico de la víctima

La mujer herida fue identificada como Mónica María Florencia Rodríguez. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón, el centro de mayor complejidad de la provincia de Neuquén.

Desde el nosocomio informaron que ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza, en estado extremadamente delicado. Fue derivada de inmediato al área de Shock Room, donde se le practicó una cirugía de urgencia.

Actualmente, permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Su evolución es seguida minuto a minuto por un equipo médico especializado, mientras familiares y allegados aguardan noticias con angustia.

Un antecedente clave el mismo día del ataque

Otro dato que suma gravedad al caso es que la víctima había realizado una activación previa del Botón de Alerta Personal horas antes del intento de femicidio. Según confirmó el Ministerio de Seguridad, durante esa primera alerta, la mujer informó que su agresor se encontraba fuera de la vivienda.

En esa ocasión, un móvil policial acudió al lugar, constató que Rodríguez se encontraba en buen estado de salud y que no había una agresión en curso. Tras verificar la situación, los efectivos se retiraron.

Horas después, la escena sería muy distinta.

Este antecedente abre interrogantes sobre la escalada de violencia, la persistencia del riesgo y las dificultades que enfrentan los dispositivos de protección para anticipar ataques letales.

El trabajo de Criminalística y la investigación judicial

Tras el ataque, la vivienda fue cerrada y preservada para permitir el trabajo de Criminalística. En el lugar se realizaron pericias balísticas, levantamiento de pruebas y análisis de la escena, con el objetivo de reconstruir los momentos previos al ataque y confirmar la secuencia de los hechos.

La fiscalía interviniente caratuló inicialmente la causa como tentativa de femicidio seguida de suicidio, aunque la calificación podría ajustarse a medida que avance la investigación.

Entre los puntos que se analizan se encuentran:

El origen del arma de fuego

Las denuncias previas

Las medidas de protección vigentes

La cronología exacta de las alertas activadas

Violencia de género y dispositivos de protección: un debate que vuelve a escena

El caso de Centenario volvió a encender el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección para mujeres en situación de violencia de género. El Botón de Alerta Personal es una herramienta clave, pero no siempre resulta suficiente para evitar ataques repentinos y extremos.

Especialistas en la temática señalan que estos dispositivos deben estar acompañados de medidas integrales, como seguimiento judicial constante, controles efectivos de las restricciones perimetrales y abordajes interdisciplinarios que contemplen el riesgo real de cada caso.

La reiteración de activaciones en un mismo día, como ocurrió en este episodio, suele ser interpretada como un indicador de peligro inminente, algo que ahora será analizado en profundidad por las autoridades.