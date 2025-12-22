Se conoció el llamativo pedido que hizo Christian Petersen antes de su colapso en el Lanín
El detalle llamó la atención de los guías y fue dado a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la Asociación Argentina de Guías de Montaña. El pedido del chef dejó a todos atónitos.
La descompensación que sufrió Christian Petersen durante una excursión de montaña en el volcán Lanín encendió las alarmas y generó una ola de versiones cruzadas. Con el correr de las horas, finalmente salió a la luz un comunicado oficial que permitió reconstruir cómo fueron los momentos previos al episodio que preocupó a todos.
La información fue difundida por la Asociación Argentina de Guías de Montaña y dada a conocer por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe). El documento detalla paso a paso el desarrollo de la actividad y pone el foco en una decisión particular que tomó el propio chef antes de iniciar el ascenso.
Según el texto oficial, “durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, un pedido que llamó la atención del equipo a cargo de la excursión.
Frente a esa solicitud, la organización resolvió adaptar la dinámica de la actividad. Tal como se aclaró en el comunicado, se decidió que el chef avanzara de forma individual, aunque “siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, descartando de plano cualquier versión que indicara que estuvo solo.
Desde la Asociación remarcaron además que en ningún momento, Petersen quedó sin control profesional y que la excursión se desarrolló respetando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de ascensos. Incluso, se confirmó la existencia de un certificado médico previo, el cual fue considerado al momento de autorizar la actividad.
Qué decisión tomó la familia de Christian Petersen en medio de su internación
La salud de Christian Petersen mantiene en vilo a su entorno y al público desde que se conoció su internación en el Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación durante una actividad en el volcán Lanín.
Sin embargo, el hermetismo que marcó los primeros momentos comenzó a relajarse parcialmente, al mismo tiempo que crecía el malestar en su círculo íntimo.
Según informó la web de Radio Mitre, la familia y las personas más cercanas al chef están “muy enojadas” con la prensa por las versiones que circularon en un primer momento sobre su estado de salud.
Ante este escenario, los allegados de Petersen habrían decidido cerrar filas y limitar la información pública, con el objetivo de resguardar su intimidad y evitar especulaciones.
La prioridad, aseguran, es la recuperación del chef y mantener el control sobre los datos que se difunden mientras continúa internado.