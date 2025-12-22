Se conoció el llamativo pedido que hizo Christian Petersen antes de su colapso en el Lanín

Desde la Asociación remarcaron además que en ningún momento, Petersen quedó sin control profesional y que la excursión se desarrolló respetando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de ascensos. Incluso, se confirmó la existencia de un certificado médico previo, el cual fue considerado al momento de autorizar la actividad.

Qué decisión tomó la familia de Christian Petersen en medio de su internación

La salud de Christian Petersen mantiene en vilo a su entorno y al público desde que se conoció su internación en el Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación durante una actividad en el volcán Lanín.

Sin embargo, el hermetismo que marcó los primeros momentos comenzó a relajarse parcialmente, al mismo tiempo que crecía el malestar en su círculo íntimo.

Según informó la web de Radio Mitre, la familia y las personas más cercanas al chef están “muy enojadas” con la prensa por las versiones que circularon en un primer momento sobre su estado de salud.

Ante este escenario, los allegados de Petersen habrían decidido cerrar filas y limitar la información pública, con el objetivo de resguardar su intimidad y evitar especulaciones.

La prioridad, aseguran, es la recuperación del chef y mantener el control sobre los datos que se difunden mientras continúa internado.