image.png Respira hondo para ver cómo luce hoy Apollo Creed, el rival de Rocky que hoy tiene 75 años

Carl Weathers, quien encarnó a Apollo Creed en las primeras cuatro películas de la franquicia, ha demostrado ser mucho más que un contrincante ficticio en el ring. Antes de incursionar en la actuación, Weathers brilló en el fútbol americano profesional, lo que suscitó inicialmente dudas sobre su capacidad para abordar el papel de un pugilista en pantalla. Sin embargo, su experiencia previa en proyectos como "Cuatro forajidos" y "Friday Foster" le brindaron las herramientas necesarias para personificar con maestría a un boxeador.

La conexión de Weathers con la audiencia trascendió "Rocky". El actor compartió escenario con Arnold Schwarzenegger en "Depredador", y su versatilidad se reflejó en su participación en varios episodios de "Shield: al margen de la ley". Más tarde, asumió el rol de Mark Jefferies, Fiscal del Estado del Condado de Cook, en la serie "Chicago Justice". Su trayectoria no se detuvo allí, ya que se unió al universo de "Star Wars" a través de "The Mandalorian", donde interpreta a Greef Karga, un cazarrecompensas de una galaxia lejana.

En una entrevista reciente, cuando se le preguntó cómo le gustaría ser recordado, Weathers respondió con humildad: "Simplemente me gustaría ser recordado, eso sería suficiente. Muchos me recuerdan por ser deportista, otros por ser jugador". Además, expresó su opinión sobre la utilización de la inteligencia artificial en la actuación, señalando que el robo de imágenes y habilidades de los actores no es apropiado.

El legado de Carl Weathers trasciende la pantalla y sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos. A 47 años del debut de "Rocky", Apollo Creed sigue siendo un ícono cultural que perdura en la memoria de todos aquellos que han sido tocados por su historia de determinación y superación.