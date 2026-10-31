Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más vista en el mundo en 2026

De qué trata Lo dejamos acá, la película con Ricardo Darín y Diego Peretti

Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que comenzó a perder la confianza en los métodos tradicionales de la terapia. Cansado de los procedimientos que considera demasiado lentos, el personaje decidió adoptar una posición mucho más directa frente a los problemas de sus pacientes.

Su nueva manera de trabajar consistió en intervenir activamente en las situaciones personales de quienes acudían a su consulta. En lugar de limitarse a escuchar y acompañar los procesos terapéuticos, comenzó a tomar decisiones y a involucrarse en conflictos que excedían los límites de su profesión.

Al principio, ese comportamiento pareció darle resultados. Sin embargo, la aparente eficacia de sus intervenciones también alimentó una sensación de poder que terminó complicando su relación con los demás.

El conflicto principal apareció con la llegada de Martín Bouchard, un escritor interpretado por Diego Peretti que atravesaba un bloqueo creativo. Su situación representó un desafío diferente para el terapeuta y puso en cuestión la seguridad con la que había construido su particular método de trabajo.

La relación entre ambos se convirtió en el centro de la película. El escritor no solamente llegó a la consulta para resolver un problema personal: también funcionó como un contrapunto que obligó a Ulises a revisar sus propias contradicciones.

La historia avanzó a partir de ese encuentro, con situaciones que combinaron incomodidad, ironía y humor ácido. Los personajes comenzaron a confrontar sus respectivas maneras de entender la vida, mientras sus diferencias dejaron al descubierto algunas similitudes inesperadas.

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

Director: Hernán Goldfrid

Hernán Goldfrid Guion: Emanuel Diez

Emanuel Diez Producción: Kenya Films

Kenya Films Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Rodrigo Pulpeiro Música: Roque Baños

Roque Baños Edición: Andrés Quaranta

Andrés Quaranta Diseño de vestuario: Jam Monti

Jam Monti Sonido: Martín Porta

Martín Porta Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Daniel Gimelberg Duración: 01:37

01:37 Año de producción: 2026

El reencuentro de Darín y Peretti fue una de las claves de la película

La presencia de Ricardo Darín y Diego Peretti también reunió a dos intérpretes que cuentan con una extensa trayectoria en el cine argentino.

Hernán Goldfrid ya había trabajado con Peretti en Música en espera y con Darín en Tesis sobre un homicidio. En esta oportunidad, volvió a reunirlos en una historia que necesitó de una dinámica particular entre sus protagonistas.

Con su llegada al primer puesto del ranking global semanal de Netflix para películas de habla no inglesa y sus 3 millones de visualizaciones, Lo dejamos acá consiguió ampliar su alcance y llevar una producción argentina a diferentes mercados internacionales.

La película, estrenada el 16 de octubre, continúa disponible en el catálogo de Netflix y reúne a dos protagonistas reconocidos en una historia dirigida por Hernán Goldfrid que encontró en el humor negro y las contradicciones humanas sus principales elementos narrativos.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix