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Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más vista en el mundo en 2026

"Lo dejamos acá" sorprendió con un récord en Netflix: la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti llegó al primer puesto mundial en pocos días.

Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más vista en el mundo en 2026. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más vista en el mundo en 2026. (Foto: Archivo)

Lo dejamos acá llegó al primer puesto en Netflix del ranking global semanal de películas de habla no inglesa de la plataforma y superó lass 3 millones de visualizaciones desde su estreno. La película, protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, se convirtió en uno de los títulos argentinos más destacados de la semana y consiguió trascender las fronteras del país en apenas unos días.

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El film debutó el 16 de octubre y rápidamente comenzó a ganar espectadores. Su repercusión no se limitó al público argentino: también encabezó los rankings semanales en Uruguay y consiguió ingresar al Top 10 de distintos mercados internacionales. España, Chile, Costa Rica, Israel, Paraguay y Venezuela estuvieron entre los países donde la producción logró posicionarse.

El resultado puso nuevamente a una película argentina en el centro de la conversación internacional sobre los contenidos de Netflix. Pero detrás de las cifras apareció una historia que combina humor negro, conflictos personales, vínculos profesionales y un particular enfrentamiento entre dos personajes interpretados por figuras reconocidas del cine nacional.

Dirigida por Hernán Goldfrid y producida por Kenya Films, la película encontró en el encuentro entre Darín y Peretti uno de sus principales atractivos. La propuesta se alejó de los relatos convencionales y presentó una historia en la que las certezas de un profesional comenzaron a convertirse en el principal problema de su propia vida.

De qué trata Lo dejamos acá, la película con Ricardo Darín y Diego Peretti

Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que comenzó a perder la confianza en los métodos tradicionales de la terapia. Cansado de los procedimientos que considera demasiado lentos, el personaje decidió adoptar una posición mucho más directa frente a los problemas de sus pacientes.

Su nueva manera de trabajar consistió en intervenir activamente en las situaciones personales de quienes acudían a su consulta. En lugar de limitarse a escuchar y acompañar los procesos terapéuticos, comenzó a tomar decisiones y a involucrarse en conflictos que excedían los límites de su profesión.

Al principio, ese comportamiento pareció darle resultados. Sin embargo, la aparente eficacia de sus intervenciones también alimentó una sensación de poder que terminó complicando su relación con los demás.

El conflicto principal apareció con la llegada de Martín Bouchard, un escritor interpretado por Diego Peretti que atravesaba un bloqueo creativo. Su situación representó un desafío diferente para el terapeuta y puso en cuestión la seguridad con la que había construido su particular método de trabajo.

La relación entre ambos se convirtió en el centro de la película. El escritor no solamente llegó a la consulta para resolver un problema personal: también funcionó como un contrapunto que obligó a Ulises a revisar sus propias contradicciones.

La historia avanzó a partir de ese encuentro, con situaciones que combinaron incomodidad, ironía y humor ácido. Los personajes comenzaron a confrontar sus respectivas maneras de entender la vida, mientras sus diferencias dejaron al descubierto algunas similitudes inesperadas.

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

  • Director: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026

El reencuentro de Darín y Peretti fue una de las claves de la película

La presencia de Ricardo Darín y Diego Peretti también reunió a dos intérpretes que cuentan con una extensa trayectoria en el cine argentino.

Hernán Goldfrid ya había trabajado con Peretti en Música en espera y con Darín en Tesis sobre un homicidio. En esta oportunidad, volvió a reunirlos en una historia que necesitó de una dinámica particular entre sus protagonistas.

Con su llegada al primer puesto del ranking global semanal de Netflix para películas de habla no inglesa y sus 3 millones de visualizaciones, Lo dejamos acá consiguió ampliar su alcance y llevar una producción argentina a diferentes mercados internacionales.

La película, estrenada el 16 de octubre, continúa disponible en el catálogo de Netflix y reúne a dos protagonistas reconocidos en una historia dirigida por Hernán Goldfrid que encontró en el humor negro y las contradicciones humanas sus principales elementos narrativos.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Récord en Netflix: La película argentina "Lo dejamos acá" alcanzó el primer puesto mundial en la plataforma.
  • Protagonistas destacados: Ricardo Darín y Diego Peretti encabezan el elenco de este film.
  • Argumento: La trama gira en torno a un psicoanalista que interviene activamente en la vida de sus pacientes, explorando el humor negro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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