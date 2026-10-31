Un tiroteo desató el pánico en un shopping en Halloween: un muerto y 6 heridos

Una persona murió y otras seis resultaron heridas durante un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en California, Estados Unidos, ocurrido durante la noche del viernes, pocas horas antes de los festejos por la tradicional celebración.
El ataque ocurrió en un local de disfraces del centro comercial Solano Town Center, en Fairfield, California, cuando numerosas familias realizaban compras para Halloween. Tres de los heridos permanecían en estado crítico.
Tiroteo en un local de Halloween en California: un muerto, seis heridos y un sospechoso prófugo. (Foto: X)
Una persona murió y otras seis resultaron heridas durante un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en California, Estados Unidos, ocurrido durante la noche del viernes, pocas horas antes de los festejos por la tradicional celebración.
El ataque se produjo alrededor de las 20.30, hora local, en un establecimiento de la cadena Spirit Halloween ubicado dentro del centro comercial Solano Town Center, en la ciudad de Fairfield, al noreste de San Francisco.
De acuerdo con el Departamento de Policía local, las siete víctimas recibieron impactos de bala. Una de ellas murió en el lugar, mientras que las otras seis fueron trasladadas a hospitales de la zona. Al menos tres permanecían internadas en estado crítico.
El episodio desató escenas de desesperación entre clientes y empleados, que intentaron escapar cuando comenzaron los disparos. Testigos describieron corridas, gritos y familias que buscaron refugio en distintos sectores del establecimiento.
El hecho ocurrió en una de las noches de mayor movimiento comercial para las tiendas dedicadas a la venta de disfraces, máscaras y decoraciones de Halloween. El local Spirit Halloween funcionaba dentro del Solano Town Center, un complejo comercial con más de 130 tiendas y restaurantes.
La Policía recibió las primeras alertas alrededor de las 20.30 y envió patrulleros y equipos de emergencia al lugar. Al ingresar, los efectivos encontraron a siete personas con heridas de arma de fuego. Una víctima murió como consecuencia de las lesiones y las otras seis necesitaron atención hospitalaria.
El jefe de la Policía de Fairfield, Dan Marshall, confirmó durante una conferencia de prensa que tres de los sobrevivientes se encontraban en estado crítico.
Después del tiroteo, la Policía de Fairfield inició una investigación para identificar a la persona o las personas involucradas. Hasta el momento de los primeros informes oficiales, no había sospechosos detenidos ni se había difundido una descripción del atacante.
Los detectives comenzaron a tomar declaraciones a los testigos y a recopilar imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el centro comercial.
Marshall señaló que esos registros podrían resultar fundamentales para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.