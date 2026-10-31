Un tiroteo desató el pánico en un shopping en Halloween: un muerto y 6 heridos

Cómo fue el tiroteo en la tienda Spirit Halloween de California

El hecho ocurrió en una de las noches de mayor movimiento comercial para las tiendas dedicadas a la venta de disfraces, máscaras y decoraciones de Halloween. El local Spirit Halloween funcionaba dentro del Solano Town Center, un complejo comercial con más de 130 tiendas y restaurantes.

La Policía recibió las primeras alertas alrededor de las 20.30 y envió patrulleros y equipos de emergencia al lugar. Al ingresar, los efectivos encontraron a siete personas con heridas de arma de fuego. Una víctima murió como consecuencia de las lesiones y las otras seis necesitaron atención hospitalaria.

El jefe de la Policía de Fairfield, Dan Marshall, confirmó durante una conferencia de prensa que tres de los sobrevivientes se encontraban en estado crítico.

Qué se sabe del atacante y cómo avanza la investigación

Después del tiroteo, la Policía de Fairfield inició una investigación para identificar a la persona o las personas involucradas. Hasta el momento de los primeros informes oficiales, no había sospechosos detenidos ni se había difundido una descripción del atacante.

Los detectives comenzaron a tomar declaraciones a los testigos y a recopilar imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el centro comercial.

Marshall señaló que esos registros podrían resultar fundamentales para reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque.