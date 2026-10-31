Tensión entre Luciano Pereyra y Mario Pergolini por la canción para el Papa: “¿Qué problema tenés?”

El intercambio continuó con otro fragmento de la canción, hasta que Luciano cuestionó la interpretación de Mario sobre un beso. “¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca, por más que hagas así”, le retrucó, provocando nuevas carcajadas en el estudio.

Después de las chicanas, la charla volvió al motivo principal de la entrevista. Consultado sobre cuánto había pensado el repertorio que llevará ante León XIV, el músico reconoció entre risas que había dedicado tiempo a prepararlo.

Además, recordó su experiencia anterior frente a un Sumo Pontífice. “Para Juan Pablo. San Juan Pablo II, que es santo. Le canté ‘Solo le pido a Dios’. Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata. Y ahora me están dando la posibilidad de tres canciones, con opción por ahí a cuatro”, contó.

Antes de despedirlo, Pergolini volvió a recomendarle uno de sus temas favoritos, “Si no estuviera”, y preguntó si lo había grabado junto a Q’ Lokura. Pereyra aprovechó para bromear sobre los gustos musicales del conductor, quien aclaró que solamente escucha esa canción.

Vale señalar que la visita del cantante tuvo un destacado resultado en materia de audiencia. La emisión de este viernes de Otro día perdido fue lo más visto de la jornada en la pantalla de El Trece, con un promedio de 5,5 puntos de rating y picos superiores a los 6 puntos cerca de la medianoche.

Cómo fue el emocionante anuncio de Luciano Pereyra al enterarse que le cantará al Papa León XIV

Luciano Pereyra vivirá uno de los momentos más especiales de su carrera al presentarse ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El cantante será parte de una celebración religiosa que tendrá lugar en su ciudad natal y que marcará un nuevo capítulo en su vínculo con la fe.

El próximo 11 de noviembre, el artista participará de la Santa Misa que el Sumo Pontífice encabezará frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. De esta manera, volverá a cantar ante un Papa, 26 años después de su presentación frente a San Juan Pablo II en Roma.

La noticia fue anunciada por el propio Luciano Pereyra el sábado pasado durante una noche muy especial, en el marco de su octavo show en el estadio Arena. Minutos antes de cerrar el espectáculo, el músico compartió con el público la confirmación que acababa de recibir y no pudo contener la emoción.

“Me acaban de confirmar que en mi ciudad, Luján, le voy a cantar al Papa”, expresó entre lágrimas, mientras los presentes lo ovacionaban.

Conmovido por la oportunidad, el cantante decidió sumar “Solo le pido a Dios” a la lista de canciones de esa noche. Así, coronó una presentación atravesada por la emoción y volvió a poner de manifiesto la conexión entre su música, sus creencias y sus raíces.