Encontraron a una pareja y sus tres hijos muertos en una casa: la principal hipótesis

El lugar donde encontraron los cinco cuerpos. (Foto: Google Maps mejorada con IA).

Al llegar, los policías intentaron establecer contacto con las personas que se encontraban dentro de la propiedad, pero nadie respondió. Ante esa situación, los efectivos se comunicaron con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Morón, desde donde se autorizó el ingreso a la vivienda.

Una vez dentro, los agentes encontraron una escena que dio inicio a una investigación judicial. Los cinco miembros de la familia estaban muertos en una misma habitación y presentaban distintas lesiones. Además, los efectivos observaron un arma de fuego ubicada entre las piernas del hombre, un elemento que será sometido a pericias para determinar si fue utilizado en las muertes.

Quiénes eran las víctimas encontradas muertas en Mariano Acosta

La familia estaba integrada por una pareja y sus tres hijos menores de edad. La mujer fue identificada como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, quien trabajaba y cuya ausencia había generado preocupación entre sus compañeros.

Según la información policial, todos los integrantes del grupo familiar eran de nacionalidad venezolana. Por el momento, no trascendieron las identidades del hombre ni las edades de los tres menores.

Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas al hallazgo.

Qué se sabe de la hipótesis de homicidio seguido de suicidio

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible homicidio múltiple seguido de suicidio. De acuerdo con esa hipótesis, el hombre habría atacado a su pareja y a sus tres hijos antes de quitarse la vida.

Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer la mecánica de los hechos mediante las autopsias, el análisis de las lesiones y los estudios sobre el arma encontrada.

Entre los elementos que serán examinados se encuentran:

El arma de fuego: fue encontrada entre las piernas del hombre y será analizada por los peritos.

Las lesiones de las víctimas: los estudios forenses deberán determinar cómo se produjeron.

La escena del hallazgo: los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido dentro de la habitación.

La cronología de las muertes: será necesario establecer cuándo fallecieron los cinco integrantes de la familia.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y el fiscal a cargo de la investigación, que inicialmente fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Hasta que se conozcan los resultados de las pericias, la hipótesis de un crimen familiar seguido de suicidio continúa siendo una posibilidad bajo investigación y no una conclusión judicial definitiva.

La investigación por las cinco muertes en Merlo continúa

La Justicia deberá determinar las causas de las cinco muertes, establecer si existió una agresión previa y precisar el papel del arma de fuego encontrada en la habitación.

También será fundamental conocer los resultados de las autopsias para confirmar o descartar la hipótesis de que el hombre asesinó a su pareja y a sus hijos antes de suicidarse.

Por el momento, el hallazgo de los cinco cuerpos en la vivienda de Mercedes al 2400 mantiene abierta una investigación que busca esclarecer qué ocurrió con la familia.