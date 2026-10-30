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Está en Netflix, tiene capítulos de apenas 15 minutos y es la serie corta del momento

Basada en la popular miniserie web, "Salario mínimo" en Netflix es una de las series más vistas y sus episodios duran menos de 20 minutos.

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Está en Netflix, tiene capítulos de apenas 15 minutos y es la serie corta del momento. (Foto: Archivo)

Netflix sumó a su catálogo una comedia que tiene varios ingredientes para convertirse en una buena opción cuando no hay demasiado tiempo para ver televisión. Se trata de Salario mínimo, una serie ambientada en una pizzería donde un grupo de adolescentes parece tener cualquier prioridad antes que cumplir con sus obligaciones laborales.

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Arrasa en Netflix: José Coronado se luce con esta miniserie de 4 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

La producción transcurre en The Slice Club, un negocio que atraviesa dificultades económicas y cuyos empleados parecen estar mucho más interesados en hacer bromas, meterse en problemas y pasar el rato que en atender correctamente a los clientes. El resultado es una comedia de situaciones disparatadas, personajes particulares y jornadas de trabajo que rara vez salen como estaban previstas.

Pero hay un detalle que puede terminar de convencer a quienes buscan algo liviano para incorporar a su lista de pendientes: sus episodios duran entre 12 y 20 minutos. Una extensión que permite avanzar rápidamente por la historia y que convierte a la ficción en una alternativa ideal para quienes prefieren las series cortas.

De qué trata la comedia Salario mínimo en Netflix

La historia de Salario mínimo gira alrededor de los trabajadores de The Slice Club, una pizzería que atraviesa un momento complicado. Aunque el establecimiento necesita mejorar sus resultados para continuar funcionando, sus empleados no parecen demasiado preocupados por la situación.

Grace es la encargada del local y también quien más intenta mantener cierto orden. Su objetivo es que el negocio siga funcionando y que las tareas se realicen correctamente. Sin embargo, sus compañeros tienen otras prioridades y encuentran constantemente motivos para distraerse.

Entre bromas, ocurrencias y situaciones absurdas, las jornadas laborales se transforman en una sucesión de episodios caóticos. Los empleados parecen haber convertido el lugar de trabajo en un espacio de reunión social, donde cumplir con las responsabilidades queda relegado a un segundo plano.

La situación adquiere otra dimensión con la llegada del señor Sylvester, interpretado por Randall Park. El personaje es el dueño de la franquicia y debe evaluar qué hacer con un establecimiento que no consigue generar los ingresos necesarios.

La posibilidad de cerrar o vender la pizzería amenaza con cambiar la rutina de todos los trabajadores. Sin embargo, el propio Sylvester también atraviesa dificultades personales que complican todavía más sus decisiones.

A partir de ese escenario, la serie construye una comedia sobre jóvenes que parecen tener pocas ganas de trabajar, pero que encontraron en ese empleo un lugar para compartir experiencias, divertirse y escapar momentáneamente de sus preocupaciones.

El detalle que convierte a esta serie en una opción ideal para ver de una sentada

Uno de los mayores atractivos de Salario mínimo está en la duración de sus capítulos. A diferencia de otras comedias que suelen extenderse durante media hora o más, esta producción apuesta por episodios que duran entre 12 y 20 minutos.

La decisión tiene un efecto directo sobre el ritmo narrativo. Las situaciones se desarrollan rápidamente, los conflictos aparecen sin demasiadas introducciones y los personajes pasan de una ocurrencia a otra en cuestión de minutos.

Esto permite que la serie resulte especialmente cómoda para quienes buscan entretenimiento sin tener que comprometer demasiado tiempo.

También favorece que los episodios puedan verse de manera consecutiva. Como cada entrega tiene una duración reducida, avanzar varios capítulos no representa un esfuerzo demasiado grande.

Además, el formato permite que el espectador se familiarice rápidamente con los personajes y sus particularidades. Cada jornada laboral ofrece nuevas oportunidades para que el grupo vuelva a demostrar que atender una pizzería puede convertirse en una tarea mucho más complicada de lo que parece.

El elenco principal de Salario mínimo

  • Aidan Micho
  • Grace Reiter
  • Hyde Healy
  • Julia Dicesare
  • Luke Burke
  • Ryan Micho
  • Tommy Armstrong
  • Randall Park

Tráiler oficial de Salario mínimo en Netflix

En pocas palabras

  • Salario Mínimo: La serie de Netflix, basada en una miniserie web, se destaca por sus episodios de corta duración, entre 12 y 20 minutos.
  • Trama: La comedia se centra en los empleados de una pizzería llamada The Slice Club, quienes priorizan las bromas y el caos sobre sus responsabilidades laborales.
  • Elenco destacado: Entre los actores que dan vida a los personajes se encuentra Randall Park, quien interpreta al dueño de la franquicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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