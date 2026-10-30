Está en Netflix, tiene capítulos de apenas 15 minutos y es la serie corta del momento

Grace es la encargada del local y también quien más intenta mantener cierto orden. Su objetivo es que el negocio siga funcionando y que las tareas se realicen correctamente. Sin embargo, sus compañeros tienen otras prioridades y encuentran constantemente motivos para distraerse.

Entre bromas, ocurrencias y situaciones absurdas, las jornadas laborales se transforman en una sucesión de episodios caóticos. Los empleados parecen haber convertido el lugar de trabajo en un espacio de reunión social, donde cumplir con las responsabilidades queda relegado a un segundo plano.

La situación adquiere otra dimensión con la llegada del señor Sylvester, interpretado por Randall Park. El personaje es el dueño de la franquicia y debe evaluar qué hacer con un establecimiento que no consigue generar los ingresos necesarios.

La posibilidad de cerrar o vender la pizzería amenaza con cambiar la rutina de todos los trabajadores. Sin embargo, el propio Sylvester también atraviesa dificultades personales que complican todavía más sus decisiones.

A partir de ese escenario, la serie construye una comedia sobre jóvenes que parecen tener pocas ganas de trabajar, pero que encontraron en ese empleo un lugar para compartir experiencias, divertirse y escapar momentáneamente de sus preocupaciones.

El detalle que convierte a esta serie en una opción ideal para ver de una sentada

Uno de los mayores atractivos de Salario mínimo está en la duración de sus capítulos. A diferencia de otras comedias que suelen extenderse durante media hora o más, esta producción apuesta por episodios que duran entre 12 y 20 minutos.

La decisión tiene un efecto directo sobre el ritmo narrativo. Las situaciones se desarrollan rápidamente, los conflictos aparecen sin demasiadas introducciones y los personajes pasan de una ocurrencia a otra en cuestión de minutos.

Esto permite que la serie resulte especialmente cómoda para quienes buscan entretenimiento sin tener que comprometer demasiado tiempo.

También favorece que los episodios puedan verse de manera consecutiva. Como cada entrega tiene una duración reducida, avanzar varios capítulos no representa un esfuerzo demasiado grande.

Además, el formato permite que el espectador se familiarice rápidamente con los personajes y sus particularidades. Cada jornada laboral ofrece nuevas oportunidades para que el grupo vuelva a demostrar que atender una pizzería puede convertirse en una tarea mucho más complicada de lo que parece.

El elenco principal de Salario mínimo

Aidan Micho

Grace Reiter

Hyde Healy

Julia Dicesare

Luke Burke

Ryan Micho

Tommy Armstrong

Randall Park

Tráiler oficial de Salario mínimo en Netflix