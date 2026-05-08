La polémica frase de Laura Ubfal por Yipio de Gran Hermano que desató fuertes críticas en Uruguay

La sorpresiva salida de Yipio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un enorme revuelo tanto entre los participantes como en el exterior.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Al analizar la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano, Laura Ubfal generó revuelo por un comentario al aire que no cayó nada bien en Uruguay.
La sorpresiva salida de Yipio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un enorme revuelo tanto entre los participantes como en el exterior.
En un móvil para el programa DDM (América Tv) Laura Ubfal se refirió a la decisión de la comediante de dejar la famosa casa y sus dichos despertaron una gran polémica en Uruguay.
La panelista del Debate, que siempre bancó la actitud de Yipio en la casa, analizó la polémica que se generó en las últimas horas con la salida de la participante y sus palabras no cayeron del todo bien en los habitantes del país vecino.
"¿Sabes que pasa Mariana? Hay una compañera nuestra, panelista, que es muy amiga de este señor del streaming y ella es la que puso estas cosas espantosas contra el novio de Yipio", afirmó Ubfal en torno a los supuestos chats que circularon de Mathías Centurión, pareja de Yipio, con otra mujer cuando la comediante estaba en el reality.
Y ahí Ubfal agregó a su análisis: "Hay toda una interna en Uruguay que se conocen entre ellos porque son seis, pero bueno, también tienen acá a veces prensa".
Esas palabras que utilizó Laura Ubfal no fueron recibidas de la mejor manera por gran parte del pueblo uruguayo, quien muchos manifestaron su descontento a través de la red social X.
Incluso algunos usuarios remarcaron que dos recientes ganadores de las ediciones de Gran Hermano, Bautista Mascia y Santiago Tato Algorta, son uruguayos y lograron consagrarse en Argentina.
"Somos 6, de esos 6 dos son ganadores de GH, el otro de operación triunfo, imagínate…", "Somos 6 pero 2 ya fueron campeones", "De 6, les metimos 2 ganadores. Mirá que somos cracks eh", expusieron algunos en la red social.
Mientras que otros respaldaron el sentido de los dichos de la periodista: "6 panelistas. Yo soy uruguaya y entendí perfecto", "Dijo 6 por los periodistas no por la gente ni el país", "Se refería a la cantidad de streaming que hay", comentaron.
En charla con Mariana Fabbiani y su equipo en DDM, Laura Ubfal bancó fuerte el paso de Yipio por la casa de Gran Hermano y se lamentó por su rápida salida por un asunto de fuerza mayor.
"Me duele por Yipio que es una mina que estaba muy bien posicionada en la casa y ojalá que vuelva. La realidad es que la mamá de Yipio está con depresión y hay un problema de salud. Ella muchos de sus videos los hizo con su mamá y es divina", aseguró la panelista.
Y destacó su habilidad en la convivencia: "Más allá de todo el matratato en redes, Yipio es una mina muy inteligente, es la que creó la jugada famosa de la cena de Andrea del Boca con Brian, por ejemplo, que le haga la novela y el otro cayó como un pajarito".