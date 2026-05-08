La polémica frase de Laura Ubfal por Yipio de Gran Hermano que desató fuertes críticas en Uruguay

Y ahí Ubfal agregó a su análisis: "Hay toda una interna en Uruguay que se conocen entre ellos porque son seis, pero bueno, también tienen acá a veces prensa".

Embed

Esas palabras que utilizó Laura Ubfal no fueron recibidas de la mejor manera por gran parte del pueblo uruguayo, quien muchos manifestaron su descontento a través de la red social X.

Incluso algunos usuarios remarcaron que dos recientes ganadores de las ediciones de Gran Hermano, Bautista Mascia y Santiago Tato Algorta, son uruguayos y lograron consagrarse en Argentina.

"Somos 6, de esos 6 dos son ganadores de GH, el otro de operación triunfo, imagínate…", "Somos 6 pero 2 ya fueron campeones", "De 6, les metimos 2 ganadores. Mirá que somos cracks eh", expusieron algunos en la red social.

Mientras que otros respaldaron el sentido de los dichos de la periodista: "6 panelistas. Yo soy uruguaya y entendí perfecto", "Dijo 6 por los periodistas no por la gente ni el país", "Se refería a la cantidad de streaming que hay", comentaron.

laura ubfal polemica en uruguay comentarios en x 2

Laura Ubfal y su fuerte respaldo a Yipio de Gran Hermano

En charla con Mariana Fabbiani y su equipo en DDM, Laura Ubfal bancó fuerte el paso de Yipio por la casa de Gran Hermano y se lamentó por su rápida salida por un asunto de fuerza mayor.

"Me duele por Yipio que es una mina que estaba muy bien posicionada en la casa y ojalá que vuelva. La realidad es que la mamá de Yipio está con depresión y hay un problema de salud. Ella muchos de sus videos los hizo con su mamá y es divina", aseguró la panelista.

Y destacó su habilidad en la convivencia: "Más allá de todo el matratato en redes, Yipio es una mina muy inteligente, es la que creó la jugada famosa de la cena de Andrea del Boca con Brian, por ejemplo, que le haga la novela y el otro cayó como un pajarito".