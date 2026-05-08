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El fogoso beso de Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino que revolucionó Gran Hermano

La Bomba Tucumana avanzó con Franco Zunino, le dio un beso apasionado en Gran Hermano y la casa quedó en shock.

8 may 2026, 12:30
El fogoso beso de Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino que revolucionó Gran Hermano.
El fogoso beso de Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino que revolucionó Gran Hermano.

El fogoso beso de Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino que revolucionó Gran Hermano.

El coqueteo entre Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino venía siendo uno de los ejes de Gran Hermano, Generación Dorada desde que la cantante entró a la casa. Las miradas, las indirectas y los roces ya habían generado más de un conflicto con Luana Fernández, otra de las participantes que también muestra interés por el joven. Pero lo que pasó en las últimas horas superó todo lo anterior: Gladys le dio un beso en la boca y la escena se volvió viral en cuestión de minutos.

Todo ocurrió en medio de una charla grupal con Yanina Zilli, Emanuel y Danelik. La Bomba se acercó a Zunino con intención de darle un beso en la mejilla, pero él giró la cara y quedó con los labios cerca de los de ella. La señal fue suficiente: Gladys le tomó la cara con las dos manos y lo besó. La diferencia de edad entre ambos —36 años— no pasó desapercibida para nadie, y las redes se llenaron de opiniones encontradas.

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Días antes del beso, Tyago Griffo, el hijo de Gladys, ya había dado su opinión sobre el vínculo entre su madre y el participante. En diálogo con el streaming Desenchufadas, aseguró que todo podría ser parte de una estrategia de juego. "Yo creo que es parte del juego porque la escuché el primer día que llegó. Tuvo una conversación con él y dos de las chicas, Luana y Danelik, y lo pactaron: dijeron 'hagamos una novela como que las tres nos peleamos con él'", reveló.

También reconoció que Franco no es del todo ajeno al coqueteo: "Él también medio que le tira unos chispazos, le dice 'te comería la boca'". Aun así, Tyago prefirió correrse del centro de la escena y cerró con un deseo concreto para su mamá: "Lo único que espero es que se divierta y que no la pase mal por culpa de ese jugueteo".

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¿Cuál es la estrategia de La Bomba Tucumana en Gran Hermano?

El ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada sacudió el juego desde el primer momento. La cantante dejó en claro que no va a apresurarse: su apuesta es la observación antes que la acción. Lejos de lanzarse de lleno a la competencia, eligió tomarse un tiempo para conocer el entorno y a sus compañeros. Su vida de giras y hoteles, según ella misma admitió, le da una ventaja inesperada: "Dormí bien, pensé que me iba a costar más dormirme acá, en este nuevo lugar. Cuesta dormir en una cama, pero me favorece algo, que yo hago giras, entonces me favorece un montón que duerma en cualquier cama de hotel, en cualquier almohada. Esa es la parte triste del artista".

Gladys le pidió al público paciencia y fue contundente al definir cómo entiende el juego. "No me pidan ya que empiece a jugar. No conozco algunos lugares de la casa. Prometo que sí voy a jugar, obvio, que todo el tiempo estoy jugando a mi manera, que es lo importante. Porque este es un juego, una casa de juegos... una competencia y gana el mejor, el más estratega, el más mentiroso y también puede ser el más hipócrita para mi gusto". Una declaración que no dejó dudas: La Bomba sabe exactamente dónde está parada y no tiene intención de subestimar la competencia.

gladys la bomba tucumana

     

 

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