El fogoso beso de Gladys La Bomba Tucumana y Franco Zunino que revolucionó Gran Hermano.

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¿Cuál es la estrategia de La Bomba Tucumana en Gran Hermano?

El ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada sacudió el juego desde el primer momento. La cantante dejó en claro que no va a apresurarse: su apuesta es la observación antes que la acción. Lejos de lanzarse de lleno a la competencia, eligió tomarse un tiempo para conocer el entorno y a sus compañeros. Su vida de giras y hoteles, según ella misma admitió, le da una ventaja inesperada: "Dormí bien, pensé que me iba a costar más dormirme acá, en este nuevo lugar. Cuesta dormir en una cama, pero me favorece algo, que yo hago giras, entonces me favorece un montón que duerma en cualquier cama de hotel, en cualquier almohada. Esa es la parte triste del artista".

Gladys le pidió al público paciencia y fue contundente al definir cómo entiende el juego. "No me pidan ya que empiece a jugar. No conozco algunos lugares de la casa. Prometo que sí voy a jugar, obvio, que todo el tiempo estoy jugando a mi manera, que es lo importante. Porque este es un juego, una casa de juegos... una competencia y gana el mejor, el más estratega, el más mentiroso y también puede ser el más hipócrita para mi gusto". Una declaración que no dejó dudas: La Bomba sabe exactamente dónde está parada y no tiene intención de subestimar la competencia.