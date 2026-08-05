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Lemonies fáciles de hacer: cómo lograr una textura húmeda y con un glaseado irresistible

Con una masa húmeda, un marcado aroma a limón y un glaseado que aporta un toque extra de sabor, los lemonies se destacan entre las recetas de pastelería por su sencilla preparación y el uso de ingredientes básicos.

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Esta receta de lemonies combina una miga húmeda con un glaseado cítrico que potencia su sabor. Foto: imagen del canal de YouTube del cocinero Matías Chavero

Esta receta de lemonies combina una miga húmeda con un glaseado cítrico que potencia su sabor. Foto: imagen del canal de YouTube del cocinero Matías Chavero, retocada con IA.

Los lemonies son la versión de limón de los tradicionales brownies de chocolate. Se destacan por su textura húmeda, suave y compacta, además de un intenso sabor cítrico que combina a la perfección con la cremosidad de la manteca y un delicado glaseado de limón. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, son una opción ideal para quienes buscan un postre diferente para la merienda o el café.

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La torta invertida de duraznos combina una masa suave con una cubierta de fruta caramelizada que aporta sabor, aroma y una presentación irresistible. Foto: Imagen del canal de YouTube Matías Chavero, retocada con IA-

Ingredientes para hacer lemonies

Para la masa

  • 130 g de harina 0000.
  • 150 g de azúcar.
  • 120 g de manteca.
  • 2 huevos.
  • Ralladura de 1 limón.
  • Jugo de medio limón.

Para el glaseado

  • 200 g de azúcar impalpable.
  • 3 cucharadas de jugo de limón.

Cómo hacer los deliciosos lemonies, paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Acremado de la manteca: en el bol de la batidora, colocar la manteca a punto pomada junto con la ralladura de limón. Agregar el azúcar y batir durante 5 minutos hasta obtener una mezcla cremosa.

Incorporar los huevos: añadir el primer huevo y batir hasta que quede perfectamente integrado. Luego incorporar el segundo y continuar batiendo hasta obtener una preparación homogénea.

Agregar la harina: incorporar la harina 0000 y batir durante 3 minutos más para integrar todos los ingredientes.

Sumar el jugo de limón: verter el jugo de medio limón y batir durante 1 minuto más para homogeneizar la preparación.

Preparar el molde: volcar la mezcla en un molde de 20 x 20 cm, previamente enmantecado y cubierto con papel manteca para facilitar el desmolde.

Hornear los lemonies: llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 25 minutos. Retirar cuando los bordes comiencen a dorarse y la superficie todavía se note apenas blanda al tacto. Es importante no exceder el tiempo de cocción para conservar la característica textura húmeda de los lemonies. Como referencia, al insertar un palillo, este debe salir limpio o con una leve humedad, pero nunca completamente seco por exceso de cocción.

Preparar el glaseado de limón: cuando los lemonies estén completamente fríos, mezclar el azúcar impalpable con las 3 cucharadas de jugo de limón hasta obtener un glaseado espeso. Distribuirlo de manera uniforme sobre toda la superficie.

Dejar secar y cortar: dejar secar el glaseado durante aproximadamente 4 horas. Si se desea una presentación más prolija, recortar los bordes antes de cortar los lemonies en cuadrados del tamaño elegido.

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