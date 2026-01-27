Ñoquis del 29 de enero: por qué se coloca un billete debajo del plato para atraer la prosperidad

La otra versión se basa en la vida cotidiana de los inmigrantes italianos que llegaron al Río de la Plata. A fin de mes, cuando el dinero escaseaba, los ñoquis de papa eran un plato barato y rendidor.

Las familias que estaban mejor económicamente solían invitar a aquellos que recién llegaban o que atravesaban dificultades y, como gesto solidario, dejaban unas monedas bajo el plato. Con el tiempo, ese hábito se transformó en un ritual mensual para atraer buena suerte.

Receta Fácil de Ñoquis Caseros Ingredientes (para 4 porciones)

1 kg de papas (preferentemente harinosas, como las Russet)

1 huevo

250 g de harina (aproximadamente)

1 cucharadita de sal

Opcional: 50 g de queso parmesano rallado

Preparación