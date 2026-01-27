Ñoquis del 29 de enero: por qué se coloca un billete debajo del plato para atraer la prosperidad
Cada 29, los ñoquis vuelven a ser protagonistas en las mesas argentinas, acompañados del tradicional gesto de dejar un billete debajo del plato.
Se acerca el 29 de enero. Ese día, como ocurre el resto de los meses, los ñoquis suelen ser el menú protagónico de las mesas en Argentina. A esta costumbre, que se desarrolla tanto en el ámbito familiar como en los menús de restaurantes, la acompaña un detalle especial: colocar un billete debajo del plato como símbolo de deseo de prosperidad.
La costumbre, que también se extiende a Uruguay, Paraguay, parte de Chile y algunas regiones de Italia, tiene raíces vinculadas a la inmigración europea y se sostiene en dos historias que explican su origen.
¿Por qué el 29? La leyenda de San Pantaleón
Una de las versiones más populares remite a San Pantaleón, un médico que abrazó el cristianismo y que, según la tradición, peregrinaba por el norte de Italia en el siglo VIII ayudando a quienes más necesitaban.
La leyenda relata que un 29 de diciembre una familia campesina lo invitó a compartir un modesto plato de ñoquis. A modo de agradecimiento, el santo les anunció tiempos mejores y, al despedirse, dejó monedas bajo el plato, interpretadas como un símbolo de bendición y abundancia.
La otra versión se basa en la vida cotidiana de los inmigrantes italianos que llegaron al Río de la Plata. A fin de mes, cuando el dinero escaseaba, los ñoquis de papa eran un plato barato y rendidor.
Las familias que estaban mejor económicamente solían invitar a aquellos que recién llegaban o que atravesaban dificultades y, como gesto solidario, dejaban unas monedas bajo el plato. Con el tiempo, ese hábito se transformó en un ritual mensual para atraer buena suerte.
Receta Fácil de Ñoquis CaserosIngredientes (para 4 porciones)
1 kg de papas (preferentemente harinosas, como las Russet)
1 huevo
250 g de harina (aproximadamente)
1 cucharadita de sal
Opcional: 50 g de queso parmesano rallado
Preparación
Cocinar las papas: Comienza lavando bien las papas y cocinándolas con su cáscara en agua hirviendo con sal. El tiempo de cocción puede variar entre 30 y 40 minutos, dependiendo del tamaño de las papas. Lo importante es que estén bien tiernas.
Hacer el puré: Una vez cocidas, pela las papas mientras aún están calientes. Luego, pásalas por un prensapapas o usa un tenedor para hacer un puré suave. Es importante que el puré esté bien homogéneo y sin grumos.
Agregar el huevo y la harina: Forma un volcán con el puré de papas y en el centro agrega el huevo, la sal y la harina poco a poco. Mezcla con las manos hasta obtener una masa suave y homogénea. Ten cuidado de no amasar en exceso, ya que esto puede hacer que los ñoquis queden duros.
Formar los ñoquis: Divide la masa en pequeñas porciones y forma cilindros de aproximadamente 1.5 cm de grosor. Luego, corta en trozos de unos 2 cm y, si lo deseas, pásalos por un tenedor para darles la forma clásica con marcas.
Cocción: En una olla grande con agua hirviendo y sal, coloca los ñoquis en tandas. Cuando suban a la superficie, déjalos cocer durante unos 30 segundos más y retíralos con una espumadera. Esto garantiza que estén perfectamente cocidos y tiernos.
Servir: Los ñoquis pueden servirse con una variedad de salsas: desde una clásica salsa pomodoro hasta una rica manteca con salvia o incluso pesto. Si te atreves, puedes añadirles queso parmesano rallado por encima para darles un toque extra de sabor.