Tiramisú casero: la receta fácil de un reconocido pastelero para que quede impecable

El tiramisú es uno de los postres italianos más populares del mundo. La combinación de vainillas humedecidas en café con una crema suave y aireada lo convirtió en un clásico de la pastelería que trascendió fronteras.
El tiramisú es uno de los postres italianos más populares del mundo. Con esta receta es posible preparar una versión casera con una crema suave, sabor intenso a café y una textura firme.
El tiramisú es un clásico de la cocina italiana que nunca pasa de moda. Foto: canal de YouTube del cocinero Matías Chavero/iluminación mejorada con IA.
El tiramisú es uno de los postres italianos más populares del mundo. La combinación de vainillas humedecidas en café con una crema suave y aireada lo convirtió en un clásico de la pastelería que trascendió fronteras.
En esta receta, la cocción de las yemas a baño María y el uso de gelatina sin sabor aportan mayor estabilidad a la crema, sin modificar la textura cremosa que caracteriza a esta preparación.
Para un molde de aproximadamente 22 x 10 cm se necesitan:
Para la base de yemas
Para el almíbar de café
Para la estructura
Para la crema
Para el armado
(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)
Preparar las yemas (Pâte à bombe): colocar las 5 yemas, el azúcar y el agua en un bol. Batir la mezcla y llevarla a baño María, sin dejar de batir hasta que el azúcar se disuelva por completo. Para comprobarlo, frotar una pequeña cantidad entre los dedos: si no se perciben cristales de azúcar, la preparación está lista.
Retirar del baño María, pasar la mezcla a una batidora y batir durante 10 minutos, hasta obtener una preparación aireada.
Preparar el almíbar de café: mezclar el café instantáneo con los 30 ml de agua en una cacerola pequeña. Llevar a fuego suave y mantener la preparación en ebullición durante 5 minutos. Dejar enfriar y reservar para humedecer las vainillas.
Hidratar la gelatina: colocar la gelatina sin sabor en un recipiente, agregar los 25 ml de agua y mezclar. Dejar reposar durante 15 minutos para que se hidrate correctamente.
Preparar la crema: batir la crema de leche a medio punto y reservar. Incorporar el queso crema y continuar batiendo durante 3 minutos, hasta integrar ambos ingredientes.
Integrar la gelatina: disolver la gelatina hidratada con calor suave, si fuera necesario. Antes de incorporarla a la preparación principal, mezclarla con cuatro cucharadas de la crema. Este paso permite equiparar las densidades y evita la formación de grumos.
Una vez integrada, agregar la mezcla al bol principal y batir durante 1 minuto más.
Armar el tiramisú: forrar el molde con papel film para facilitar el desmolde.
Luego, realizar el armado por capas:
Refrigerar y desmoldar: el enfriado se realiza en dos etapas. Primero, llevar la preparación a la heladera durante 30 minutos para que la gelatina comience a actuar de manera gradual.
Luego, trasladarla al freezer durante aproximadamente 6 horas, o hasta que esté completamente firme.
Para desmoldar, cubrir la superficie con papel film, colocar una tabla encima y dar vuelta el molde. Si es necesario, pasar un soplete por los bordes o apoyar un paño humedecido con agua caliente sobre la parte exterior del molde para facilitar el desprendimiento.
Terminación: una vez desmoldado, conservar el tiramisú en la heladera hasta el momento de servir. Si ya está listo para consumir, no volver a congelarlo.
Espolvorear cacao amargo justo antes de servir para evitar que absorba la humedad de la crema y pierda su textura característica.