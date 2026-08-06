Tiramisú casero: la receta fácil de un reconocido pastelero para que quede impecable

5 yemas .

. 100 g de azúcar.

Para el almíbar de café

20 g de café instantáneo .

. 30 ml de agua.

Para la estructura

5 g de gelatina sin sabor .

. 25 ml de agua para hidratar la gelatina.

Para la crema

400 g de queso crema .

. 250 ml de crema de leche.

Para el armado

24 vainillas .

. Cacao amargo, cantidad necesaria, para espolvorear.

Cómo hacer tiramisú paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Preparar las yemas (Pâte à bombe): colocar las 5 yemas, el azúcar y el agua en un bol. Batir la mezcla y llevarla a baño María, sin dejar de batir hasta que el azúcar se disuelva por completo. Para comprobarlo, frotar una pequeña cantidad entre los dedos: si no se perciben cristales de azúcar, la preparación está lista.

Retirar del baño María, pasar la mezcla a una batidora y batir durante 10 minutos, hasta obtener una preparación aireada.

Preparar el almíbar de café: mezclar el café instantáneo con los 30 ml de agua en una cacerola pequeña. Llevar a fuego suave y mantener la preparación en ebullición durante 5 minutos. Dejar enfriar y reservar para humedecer las vainillas.

Hidratar la gelatina: colocar la gelatina sin sabor en un recipiente, agregar los 25 ml de agua y mezclar. Dejar reposar durante 15 minutos para que se hidrate correctamente.

Preparar la crema: batir la crema de leche a medio punto y reservar. Incorporar el queso crema y continuar batiendo durante 3 minutos, hasta integrar ambos ingredientes.

Integrar la gelatina: disolver la gelatina hidratada con calor suave, si fuera necesario. Antes de incorporarla a la preparación principal, mezclarla con cuatro cucharadas de la crema. Este paso permite equiparar las densidades y evita la formación de grumos.

Una vez integrada, agregar la mezcla al bol principal y batir durante 1 minuto más.

Armar el tiramisú: forrar el molde con papel film para facilitar el desmolde.

Luego, realizar el armado por capas:

Humedecer las vainillas en el almíbar de café y cubrir la base del molde.

en el almíbar de café y cubrir la base del molde. Incorporar la mitad de la crema.

Agregar otra capa de vainillas humedecidas.

Completar con el resto de la crema.

Refrigerar y desmoldar: el enfriado se realiza en dos etapas. Primero, llevar la preparación a la heladera durante 30 minutos para que la gelatina comience a actuar de manera gradual.

Luego, trasladarla al freezer durante aproximadamente 6 horas, o hasta que esté completamente firme.

Para desmoldar, cubrir la superficie con papel film, colocar una tabla encima y dar vuelta el molde. Si es necesario, pasar un soplete por los bordes o apoyar un paño humedecido con agua caliente sobre la parte exterior del molde para facilitar el desprendimiento.

Terminación: una vez desmoldado, conservar el tiramisú en la heladera hasta el momento de servir. Si ya está listo para consumir, no volver a congelarlo.

Espolvorear cacao amargo justo antes de servir para evitar que absorba la humedad de la crema y pierda su textura característica.