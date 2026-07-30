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Se confirmó la trágica muerte de Maite Otaegui: tenía 24 años y un futuro prometedor

La tragedia que enluta al fútbol: quién era Maite Otaegui que murió inesperadamente a los 24 años. Enterate.

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Se confirmó la trágica muerte de Maite Otaegui: tenía 24 años y un futuro prometedor

La noticia golpeó de lleno al fútbol de Tres Arroyos. Maite Natalí Otaegui, una joven de 24 años que había logrado abrirse camino como árbitra y que recientemente se había recibido de enfermera, murió este martes tras sufrir un trágico accidente de tránsito en la avenida Constituyentes.

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Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en la comunidad deportiva. Apenas se confirmó la tragedia, clubes, colegas, dirigentes y distintas instituciones comenzaron a despedirla con emotivos mensajes en las redes sociales.

Maite había comenzado su carrera como árbitra en 2019, cuando dio sus primeros pasos en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Con esfuerzo y dedicación fue creciendo hasta convertirse en una de las juezas más reconocidas de la competencia, al punto de dirigir partidos de Primera y Segunda División.

Su carrera no se detenía allí. Entre junio de 2024 y junio de 2025 también fue designada para arbitrar encuentros organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, un reconocimiento que reflejaba el crecimiento que estaba teniendo dentro del arbitraje.

De hecho, el último fin de semana había estado en actividad. Dirigió como árbitra principal el encuentro entre ACDC y Unión y también fue asistente en el partido entre Olimpo y Echegoyen, sin imaginar que serían sus últimas designaciones.

Pero el fútbol no era su única pasión.

En agosto de 2025 se había recibido de enfermera, tras completar sus estudios en CRESTA, a través de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO). Quienes la conocían aseguran que había encontrado la manera de combinar sus dos grandes vocaciones: impartir justicia dentro de una cancha y cuidar la salud de los demás.

Su compromiso incluso trascendía el arbitraje. En varias oportunidades colaboró como enfermera en eventos deportivos y partidos amistosos, demostrando una enorme vocación de servicio.

La noticia de su muerte generó una inmediata reacción en el ambiente futbolístico.

El club ACDC decidió cerrar sus puertas durante toda la jornada en señal de duelo y la recordó como una "amiga de la casa". Allí no solo había dirigido numerosos encuentros, sino que también había prestado servicios como enfermera. Además, uno de sus hermanos integra las divisiones inferiores de la institución.

Huracán también suspendió todas sus actividades deportivas en señal de respeto, mientras que Villa del Parque, El Nacional y otros clubes de la Liga Regional Tresarroyense expresaron su dolor y enviaron condolencias a familiares, amigos y compañeros.

La Liga Regional Tresarroyense de Fútbol destacó la vocación que Maite había demostrado desde sus comienzos y lamentó la pérdida de una joven que todavía tenía una larga carrera por delante.

Con apenas 24 años, Maite Otaegui había logrado construir una historia propia dentro del fútbol regional y de la enfermería, dos profesiones atravesadas por el compromiso y la dedicación.

En pocas palabras

  • Muerte de Maite Otaegui: Falleció trágicamente a los 24 años en un accidente de tránsito.
  • Carrera deportiva: Se destacaba como árbitra de fútbol en la Liga Regional Tresarroyense, dirigiendo hasta Primera y Segunda División.
  • Vocación dual: Además del arbitraje, se había recibido de enfermera y colaboraba en eventos deportivos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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