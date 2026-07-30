En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Bombonera
FÚTBOL

¿Boca deja La Bombonera? La dirigencia evalúa mudar la localía: los motivos

El campo de juego lució deteriorado en la Copa Sudamericana. La dirigencia debate hacer de local en otro estadio ante Estudiantes. Los motivos.

Banner Seguinos en google DESK
La Bombonera

La Bombonera

Mientras el plantel profesional se prepara para viajar a Chile y disputar la revancha ante O'Higgins con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en las oficinas de Brandsen 805 surgió un dolor de cabeza inesperado. La directiva encabezada por Juan Román Riquelme analiza la posibilidad de jugar el partido del próximo miércoles ante Estudiantes fuera de La Bombonera debido al preocupante deterioro que presentó el campo de juego.

Leé también Incertidumbre en Boca por la salud de Adam Bareiro: los plazos del cuerpo médico y la posibilidad de una operación
Adam Bareiro padece una hernia de disco y se someterá a un examen clave en una semana. Si el bloqueo no funciona, deberá ser intervenido quirúrgicamente.

La Bombonera, a minutos del duelo entre Boca y O'Higgins. (Marcelo Endelli/Getty Images)

El estado del terreno quedó expuesto durante el encuentro de ida frente al conjunto trasandino. Aunque por el momento no se adoptó una determinación definitiva, la resolución deberá tomarse a la brevedad dado que los tiempos se acortan y la fecha del compromiso está cada vez más cerca. De inclinarse por salir de su estadio, la medida se anunciará formalmente en los próximos días.

A qué estadio podría mudar la localía Boca para jugar el próximo partido

Hasta el momento, el Xeneize no definió ningún escenario alternativo que pique en punta como opción principal. La última vez que el club de la Ribera tuvo que mudar su localía ocurrió en febrero de 2024, cuando enfrentó a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro por una complicación muy similar en el piso de su cancha.

De todos modos, en la dirigencia no pierden la esperanza y aguardan por una evolución favorable en el césped, principalmente en la franja que colinda con la zona de palcos y bancos de suplentes, para intentar mantener la localía en el Alberto J. Armando.

Por qué se encuentra en mal estado el campo de juego de La Bombonera

La problemática en el césped tiene su origen en los trabajos realizados en el estadio. Durante el parate mundialista se iniciaron obras de mantenimiento con maquinaria pesada para acondicionar el suelo antes de avanzar con el proceso de resiembra.

El sector más afectado —el lateral adyacente a los palcos y los bancos— recibe un menor porcentaje de luz solar y requiere un tratamiento de mayor exigencia, lo que derivó en una notoria diferencia de tonalidad respecto al resto del rectángulo de juego.

Esta irregularidad terminó perjudicando el desarrollo del partido internacional frente a O'Higgins, dificultando el traslado de la pelota y los pases a ras de suelo debido a la gran cantidad de pozos que se fueron formando con el correr de los minutos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Bombonera
Notas relacionadas
Pésima noticia para Arruabarrena: la figura de Boca que no pudo terminar el entrenamiento y ¿no viaja a Chile?
Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini: por qué se cayó su llegada y qué otros sondeos hizo el Xeneize
Atento Boca: la impresionante marca de casi 20 años que buscará extender en Chile por Copa Sudamericana

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar