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Netflix estrenó la película más esperada del año y tan solo dura 90 minutos

El estreno de una película en Netflix crece entre los usuarios. De qué trata este thriller de 90 minutos protagonizado por Pierce Brosnan, James Caan y Morena Baccarin.

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Netflix estrenó la película más esperada del año y tan solo dura 90 minutos. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película más esperada del año y tan solo dura 90 minutos. (Foto: Archivo)

La oferta de estrenos y títulos recuperados en Netflix no deja de renovarse, pero solo algunos logran abrirse paso entre los contenidos más vistos de la plataforma. En los últimos días, una película de acción consiguió captar la atención de los suscriptores gracias a una historia que combina crimen, mafias, persecuciones y un protagonista dispuesto a arriesgarlo todo por una cuenta pendiente.

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Se trata de "Contrato para matar" (Fast Charlie, 2023), una producción que encontró una segunda oportunidad tras incorporarse al catálogo de Netflix. Su ritmo acelerado, la presencia de Pierce Brosnan al frente del elenco y una duración de apenas 90 minutos la convirtieron en una de las opciones elegidas por quienes buscan una historia intensa para ver en una sola noche.

El filme mezcla los códigos clásicos del cine negro con secuencias de acción, momentos de tensión y un relato impulsado por la venganza. Esa combinación permitió que volviera a instalarse entre las conversaciones de los amantes del género y escalara posiciones dentro del servicio de streaming.

De qué trata Contrato para matar en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Tras el asesinato de su amigo de toda la vida y jefe de su banda, Charlie, un «reparador» veterano, se convierte en el próximo blanco. Pero en lugar de ocultarse, busca venganza".

El eje del relato gira alrededor de Charlie Swift, un sicario con años de experiencia dentro del mundo criminal. Acostumbrado a resolver los trabajos más complejos, el personaje mantiene un estricto código profesional que lo distingue dentro de un ambiente dominado por la violencia y las traiciones.

Sin embargo, todo cambia cuando la persona más importante dentro de la organización para la que trabaja es asesinada. Ese hecho modifica por completo el rumbo de su vida y lo obliga a tomar una decisión que marcará el resto de la historia.

Lejos de desaparecer para protegerse, Charlie decide enfrentar a quienes organizaron el ataque. Desde ese momento comienza una persecución donde cada movimiento puede convertirse en una sentencia y donde nadie parece ser completamente confiable.

La película construye ese recorrido mediante enfrentamientos, persecuciones y situaciones que mantienen el suspenso durante toda la trama. Cada escena suma nuevos obstáculos para el protagonista, mientras la red criminal demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar para eliminar cualquier amenaza.

Pierce Brosnan muestra una faceta diferente

Durante décadas, Pierce Brosnan quedó asociado a personajes elegantes y carismáticos. En esta oportunidad, el actor se aleja de esa imagen para interpretar a un hombre endurecido por los años, con pocas palabras y dispuesto a utilizar toda su experiencia para sobrevivir.

Su interpretación apuesta por un protagonista que combina inteligencia, sangre fría y determinación. En lugar de depender únicamente de las escenas de acción, la película también construye el personaje a través de sus decisiones y de la forma en que enfrenta cada conflicto.

Ese equilibrio entre momentos de tensión, violencia y humor negro permite que el personaje tenga una identidad propia y mantenga el interés durante toda la historia.

Por qué esta película volvió a llamar la atención en Netflix

No todas las películas encuentran el mismo recorrido después de su estreno original. En algunos casos, la incorporación a una plataforma de streaming les permite llegar a un público mucho más amplio.

Eso ocurrió con Contrato para matar, que consiguió despertar un renovado interés tras sumarse al catálogo de Netflix.

La combinación entre un actor reconocido internacionalmente, una historia de venganza y una duración accesible favoreció su crecimiento entre las recomendaciones de los usuarios.

Además, el género de acción continúa siendo uno de los más consumidos dentro de la plataforma, especialmente por quienes buscan películas de ritmo ágil y conflictos permanentes.

Tráiler oficial en español de Contrato para matar

En pocas palabras

  • Netflix estrenó: "Contrato para matar", un thriller de acción de 90 minutos con Pierce Brosnan.
  • Sinopsis: La película sigue a un sicario que busca venganza tras el asesinato de su jefe.
  • Repercusión: El filme ha ganado popularidad en la plataforma por su ritmo, elenco y corta duración.
Resumen generado por Thinkindot AI
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