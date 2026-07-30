El desesperado pedido de Nora Colosimo por el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En otra historia, Nora Colosimo fue fuerte y expresó: "Se olvidaron el comienzo, Wanda denunció que era encerrada, le escondía el pasaporte, la amenazaba, la insultaba, ejercía tal violencia en Turquía que con pánico cuando pudo se vino con sus hijos a refugiar a tierra argentina".

"Noches sin dormir, buscó protegerse, y comenzó una vida en Argentina cerca de toda su familia. No secuestró a sus hijos, los puso a resguardo según lo vivido en Europa", concluyó la madre de la conductora.

Nora Colosimo fuerte contra la China Suárez en medio de la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Nora Colosimo habló en Infama (América Tv) sobre la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi y cuestionó picante a la actual pareja del futbolista.

“Quiero que firme y que mis nietas no sean rehenes, que plantemos bandera blanca y que, por favor, así como las niñas tuvieron el permiso para ir a su casa de Italia, puedan volver”, pidió la madre de la mediática.

"¿Él se deja llenar mucho la cabeza?", le consultó Marcela Tauro. Y la mamá de Wanda Nara lanzó: "Detrás de un gran hombre siempre se dice que hay una gran mujer. ¿Cómo está hoy él y cómo estaba antes? Punto final".

En ese sentido, Nora Colosimo siguió fuerte contra la actriz y recordó: "La bomba la detonó esta mujer porque ellos estaban con problemas como cualquier matrimonio pero nadie más que yo conoce como yo vivía con ellos, vivía en el corazón de su hogar".

"De Tatiana estoy hablando, la que rompió el hogar como rompió todos los otros hogares y hay mujeres que la avalan, deben ser igual. ¿Quién la puede defender? La que hace lo mismo, yo con un tipo casado no voy", cuestionó furiosa contra la China Suárez.