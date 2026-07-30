Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini: por qué se cayó su llegada y qué otros sondeos hizo el Xeneize

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Luciano Gondou: El CSKA de Moscú exige 15 millones de dólares para negociar su ficha.
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David Romero: Tigre pretende ocho millones de dólares más los pases de Jabes Saralegui y Kevin Zenón para desprenderse del jugador.
Qué alternativas analiza Boca para reemplazar a Adam Bareiro
Pese a los constantes reveses en las tratativas, en Brandsen 805 no se rinden en el objetivo de adquirir un centrodelantero de área. La urgencia del mercado responde a la situación médica de Adam Bareiro, cuya lesión no tiene una fecha de regreso determinada y podría someterse a una operación en los próximos días.
Si bien aún no trascendió un nuevo objetivo principal para ocupar el puesto, se conoció que al momento de tomar contacto con Belgrano por Passerini, en Boca hicieron averiguaciones por Nicolás "Uvita" Fernández, atacante que registra cinco goles y cuatro asistencias en la presente campaña.