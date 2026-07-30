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MERCADO DE PASES

Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini: por qué se cayó su llegada y qué otros sondeos hizo el Xeneize

Boca desestimó la llegada del delantero de Belgrano ante el alto costo pedido desde Córdoba. Las alternativas que analiza para suplir a Bareiro.

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Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

A pocas horas de afrontar su compromiso ante O'Higgins, Boca tomó una importante decisión en la búsqueda intensiva de un delantero centro: bajarse de las negociaciones por Lucas Passerini. Tras haber mostrado un interés concreto en el atacante de Belgrano, la institución de la Ribera optó por desestimar la operación debido al elevado monto exigido desde Córdoba para concretar la transferencia.

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Boca Juniors afronta un choque decisivo este jueves desde las 21:30 frente a OHiggins en el Estadio El Teniente de Rancagua. 

Por qué Boca descartó la llegada de Lucas Passerini

La razón principal que llevó al cuadro xeneize a dar un paso al costado radica en el aspecto económico. Belgrano solicitó cinco millones de dólares por el pase del futbolista de 32 años, un costo considerado inasumible para la operación. De esta manera, el atacante formoseño continuará vistiendo la camiseta del "Pirata".

La búsqueda de Passerini había sido puesta bajo la lupa por los hinchas xeneizes debido a sus estadísticas recientes en el torneo local: el delantero no convirtió goles a lo largo de los 14 encuentros disputados en el Torneo Apertura. Sin embargo, sus registros generales muestran que marcó un tanto en la Copa Argentina y repartió seis asistencias en el Campeonato.

Quiénes son los otros delanteros que Boca desestimó por su elevado costo

Con la negativa a avanzar por el atacante del conjunto cordobés, Passerini se transformó en el tercer número nueve que Boca desestima por el alto valor solicitado por sus clubes de origen:

  • Luciano Gondou: El CSKA de Moscú exige 15 millones de dólares para negociar su ficha.

  • David Romero: Tigre pretende ocho millones de dólares más los pases de Jabes Saralegui y Kevin Zenón para desprenderse del jugador.

Qué alternativas analiza Boca para reemplazar a Adam Bareiro

Pese a los constantes reveses en las tratativas, en Brandsen 805 no se rinden en el objetivo de adquirir un centrodelantero de área. La urgencia del mercado responde a la situación médica de Adam Bareiro, cuya lesión no tiene una fecha de regreso determinada y podría someterse a una operación en los próximos días.

Si bien aún no trascendió un nuevo objetivo principal para ocupar el puesto, se conoció que al momento de tomar contacto con Belgrano por Passerini, en Boca hicieron averiguaciones por Nicolás "Uvita" Fernández, atacante que registra cinco goles y cuatro asistencias en la presente campaña.

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