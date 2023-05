Aunque Gelabert tenía novio en ese momento, ambos comenzaron a entablar una amistad virtual. Sin embargo, Santiago Talledo no tardó en revelar sus verdaderas intenciones: "Si quieres disfrutar más tu estadía en Argentina, es mejor que vengas soltero", le dijo sin rodeos, desatando así el inicio de un romance que pronto trascendería las pantallas.

image.png Se conocieron en ATAV 2 y hoy cumplen su primer año de amor sin fronteras

En abril de 2022, Toni Gelabert llegó a Buenos Aires y se encontró soltero, no por la recomendación de Santiago, sino debido al fin de su relación en España. Al mes siguiente, durante las grabaciones de ATAV 2, finalmente se encontraron cara a cara, y el actor español se enamoró perdidamente de Talledo. "Él inició su etapa de seducción y yo me dejé seducir. No pude resistirme, nos convertimos en novios y desde entonces seguimos juntos", confesó Gelabert en charla con Teleshow de Infobae.

El 12 de mayo de 2023, la pareja celebró su primer aniversario, y tanto Santiago como Toni compartieron románticas publicaciones en sus redes sociales para conmemorar la ocasión. Toni reveló un video guardado desde diciembre del año anterior, donde se le ve realizando una declaración de amor arrodillado frente a Santiago, rodeado de sus compañeros de rodaje en una fiesta. En el video, se escucha a Toni preguntar: "Me vine a Argentina sin pareja y no quiero irme solo. ¿Quieres ser mi novio?", a lo que Santiago respondió afirmativamente. El video dejaba entrever la posibilidad de un futuro matrimonio, mencionando una fecha tentativa en mayo de 2024.

Sin embargo, días después, ambos aclararon que no tenían planes inmediatos de casamiento. La grabación de la propuesta de ciudadanía española se trató de una broma entre la pareja, y el video de la fiesta de fin de rodaje solo oficializó su relación como novios. Aunque no descartaron la posibilidad de casarse en el futuro, enfatizaron que, por el momento, están disfrutando del presente y concentrados en sus proyectos personales y profesionales.

Durante su primer año juntos, Santiago y Toni han viajado por Argentina y planean pasar los próximos meses en España, disfrutando del verano europeo. Además, Toni tiene un proyecto cinematográfico en Buenos Aires para el mes de agosto. Ambos expresaron su amor y felicidad mutua a través de conmovedores mensajes en redes sociales, sellando así su compromiso de continuar construyendo una historia de amor que trasciende fronteras.

Mientras sus seguidores continúan apoyando y celebrando su relación, Santiago Talledo y Toni Gelabert demuestran que el amor puede florecer en los lugares y momentos menos esperados, convirtiendo una simple amistad en una historia de amor que sigue emocionando a todos aquellos que siguen de cerca su romántico viaje juntos.