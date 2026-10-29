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Se conocieron las insólitas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada de teatro y estalló la polémica

Escándalo en Villa Carlos Paz: las insólitas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada y la jugada que complicó a Nazarena Vélez. Enterate.

Se conocieron las insólitas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada de teatro y estalló la polémica

Andrea del Boca volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por las negociaciones para la temporada teatral de verano 2027 en Villa Carlos Paz. La actriz habría puesto condiciones especiales para resolver el hospedaje de su familia y, mientras avanzaban las conversaciones, consiguió asegurarse una sala emblemática que Nazarena Vélez había utilizado durante los últimos años.

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La situación generó repercusiones en el mundo del espectáculo y fue revelada por los periodistas Pablo Layús y Nicolás Peralta. Según trascendió, las exigencias vinculadas con la vivienda complicaron las negociaciones en una temporada en la que las productoras manejan presupuestos cada vez más ajustados.

Pablo Layús contó en un programa de streaming que las conversaciones por el alojamiento todavía presentaban dificultades. “Están tratando de remontar la ida de Andrea de Boca Carlos Paz. Me parece que pidió unas condiciones que no dan más”, aseguró el periodista al describir el panorama.

Uno de los puntos centrales sería el tamaño de la propiedad que busca la actriz para instalarse durante el verano. Según explicó Layús, Del Boca viajaría acompañada por su madre y su hija, por lo que necesitaría una casa amplia para alojar a toda la familia.

“Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va”, detalló el panelista.

El pedido se da en un contexto en el que, según explicó Denise Dumas, las producciones suelen establecer un presupuesto fijo para el hospedaje de sus figuras. Si el artista pretende acceder a una propiedad más costosa o con mayores comodidades, debe cubrir la diferencia con dinero propio. En ese escenario, las condiciones de alojamiento se convirtieron en uno de los puntos sensibles de la negociación.

Pero las conversaciones por la vivienda no fueron el único tema que puso a Andrea del Boca en el centro de la polémica. También hubo movimientos importantes en la disputa por las salas teatrales de Villa Carlos Paz.

La actriz habría conseguido quedarse con el teatro Candilejas 2, un espacio que Nazarena Vélez utilizó durante las últimas temporadas. La negociación de la productora y actriz no llegó a buen puerto y, finalmente, su obra se trasladará al Teatro Del Sol.

El periodista Nicolás Peralta explicó en América TV cómo se produjo el cambio. “En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano”, señaló.

La falta de un acuerdo económico dejó el camino libre para que avanzara la producción de Del Boca, que logró cerrar el contrato para utilizar esa sala durante la temporada.

La maniobra también llegó a oídos de Yanina Latorre, quien no dudó en lanzar una frase contundente al analizar el movimiento de la actriz: “Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien”.

En pocas palabras

  • Andrea del Boca: Exigió condiciones especiales de hospedaje para su familia en Villa Carlos Paz, complicando las negociaciones para la temporada 2027.
  • Teatro Candilejas 2: La actriz consiguió la sala que Nazarena Vélez utilizó en temporadas anteriores, tras no acordar términos económicos.
  • Repercusiones: El caso generó debate en el espectáculo, destacándose la dificultad de las producciones con presupuestos ajustados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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