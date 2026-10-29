Se conocieron las insólitas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada de teatro y estalló la polémica

“Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va”, detalló el panelista.

El pedido se da en un contexto en el que, según explicó Denise Dumas, las producciones suelen establecer un presupuesto fijo para el hospedaje de sus figuras. Si el artista pretende acceder a una propiedad más costosa o con mayores comodidades, debe cubrir la diferencia con dinero propio. En ese escenario, las condiciones de alojamiento se convirtieron en uno de los puntos sensibles de la negociación.

Pero las conversaciones por la vivienda no fueron el único tema que puso a Andrea del Boca en el centro de la polémica. También hubo movimientos importantes en la disputa por las salas teatrales de Villa Carlos Paz.

La actriz habría conseguido quedarse con el teatro Candilejas 2, un espacio que Nazarena Vélez utilizó durante las últimas temporadas. La negociación de la productora y actriz no llegó a buen puerto y, finalmente, su obra se trasladará al Teatro Del Sol.

El periodista Nicolás Peralta explicó en América TV cómo se produjo el cambio. “En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano”, señaló.

La falta de un acuerdo económico dejó el camino libre para que avanzara la producción de Del Boca, que logró cerrar el contrato para utilizar esa sala durante la temporada.

La maniobra también llegó a oídos de Yanina Latorre, quien no dudó en lanzar una frase contundente al analizar el movimiento de la actriz: “Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien”.