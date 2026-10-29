Lula le agradeció a Mauricio Macri el saludo por el triunfo y lanzó una indirecta

Cuando Mauricio Macri llegó al poder, en diciembre de 2015, Lula ya había cumplido sus dos primeros mandatos:

Primer mandato: del 1 de enero de 2003 al 1 de enero de 2007.

Segundo mandato: del 1 de enero de 2007 al 1 de enero de 2011

Y al revés, cuando Lula logró su tercera presidencia, el 1 de enero de 2023, Macri llevaba ya más de tres años de haber finalizado su último mandato.

Pero el primer mensaje, el del exmandatario argentino, le vino a Lula como anillo al dedo. Escrito el día 26, como ya apuntamos, el presidente reelecto lo guardó durante tres días para responder. Y no era un mensaje muy elaborado como para no responderlo más rápidamente. El objetivo parece ser el de un "tiro por elevación".

El mandatario del país vecino respondió de la siguiente manera: "Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos". Es decir, el deseo de un trabajo conjunto para el bienestar de ambos países y la región.

Pero luego, el texto parece apuntar a otra persona. "Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana", apunta Lula da Silva.

Lula mantuvo tratos muy cercanos con distintos presidentes argentinos, todos ellos peronistas (Foto: A24.com).

Lula compartió su tiempo en el palacio del Planalto, la casa de gobierno de Brasil, con cinco presidentes argentinos:

Eduardo Duhalde (2002-2003)

Néstor Kirchner (2003-2007)

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)

Alberto Fernández (2019-2023)

Javier Milei

En una visita a la Quinta de Olivos tras la dura crisis de 2001, Lula da Silva llamó al presidente Eduardo Duhalde como "parceiro" (palabra que en portugués significa "par" o "compañero", reservado para alguien muy apreciado). Y mantuvo una gran relación con los Kirchner y con Alberto Fernández (a este último siempre le reconoció que fuera a visitarlo a Brasil mientras estuvo detenido por el "lava jato").

Con Javier Milei, en cambio, la relación es mala, a punto tal que no hay embajadores en ambas misiones.