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Lula le agradeció a Mauricio Macri el saludo por el triunfo y lanzó una indirecta

El ex presidente argentino saludó por X a Lula da Silva para su cuarta presidencia en Brasil. Este jueves, el mandatario agradeció al fundador del PRO y no dejó pasar la oportunidad de hacer una referencia que parece directa para Javier Milei.

Lula le agradeció a Mauricio Macri el saludo por el triunfo y le lanzó una indirecta a Milei (Foto: A24.com).

Lula le agradeció a Mauricio Macri el saludo por el triunfo y le lanzó una indirecta a Milei (Foto: A24.com).

"Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región". Mauricio Macri publicó el pasado lunes un saludo a Lula da Silva por su triunfo para un cuarto período presidencial en Brasil. Este jueves, llegó la respuesta por parte del reelecto mandatario brasileño, quien en una parte del texto parece aludir al presidente Javier Milei, el único mandatario regional que no saludó al líder del Partido de los Trabajadores por su cuarta victoria para presidir al Brasil.

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Es en la parte final del texto, justamente, donde el brasileño parece referirse a Milei al evocar épocas pasados: "Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana".

Hace pocos días, el propio vocero presidencial de Milei, Adrián Ravier, dijo que no habría un saludo de tal tipo por parte del presidente argentino a su par brasileño.

Macri solo comparti&oacute; su etapa de Gobierno con Dilma Rousseff y Michel Temer, pero le envi&oacute; una felicitaci&oacute;n a Lula da Silva (Foto: archivo).

Macri solo compartió su etapa de Gobierno con Dilma Rousseff y Michel Temer, pero le envió una felicitación a Lula da Silva (Foto: archivo).

Un saludo formal, cargado de intencionalidad

El expresidente Macri saludó a primera hora de la tarde del lunes 26 de noviembre a Lula da Silva por su nuevo triunfo. También abogó por el crecimiento para Brasil y la región entera en su cuarto mandato. Hay que entender que lo envió como un dirigente político, el jefe del PRO y expresidente de la República. Pero en rigor, hay circunstancias que, perfectamente podrían haberlo dispensado, ya que nunca compartieron la dura tarea de dirigir los destinos de un país.

Cuando Mauricio Macri llegó al poder, en diciembre de 2015, Lula ya había cumplido sus dos primeros mandatos:

  • Primer mandato: del 1 de enero de 2003 al 1 de enero de 2007.

  • Segundo mandato: del 1 de enero de 2007 al 1 de enero de 2011

Y al revés, cuando Lula logró su tercera presidencia, el 1 de enero de 2023, Macri llevaba ya más de tres años de haber finalizado su último mandato.

Pero el primer mensaje, el del exmandatario argentino, le vino a Lula como anillo al dedo. Escrito el día 26, como ya apuntamos, el presidente reelecto lo guardó durante tres días para responder. Y no era un mensaje muy elaborado como para no responderlo más rápidamente. El objetivo parece ser el de un "tiro por elevación".

El mandatario del país vecino respondió de la siguiente manera: "Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos". Es decir, el deseo de un trabajo conjunto para el bienestar de ambos países y la región.

Pero luego, el texto parece apuntar a otra persona. "Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana", apunta Lula da Silva.

Lula mantuvo tratos muy cercanos con distintos presidentes argentinos, todos ellos peronistas (Foto: A24.com).

Lula mantuvo tratos muy cercanos con distintos presidentes argentinos, todos ellos peronistas (Foto: A24.com).

Lula compartió su tiempo en el palacio del Planalto, la casa de gobierno de Brasil, con cinco presidentes argentinos:

  • Eduardo Duhalde (2002-2003)
  • Néstor Kirchner (2003-2007)
  • Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
  • Alberto Fernández (2019-2023)
  • Javier Milei

En una visita a la Quinta de Olivos tras la dura crisis de 2001, Lula da Silva llamó al presidente Eduardo Duhalde como "parceiro" (palabra que en portugués significa "par" o "compañero", reservado para alguien muy apreciado). Y mantuvo una gran relación con los Kirchner y con Alberto Fernández (a este último siempre le reconoció que fuera a visitarlo a Brasil mientras estuvo detenido por el "lava jato").

Con Javier Milei, en cambio, la relación es mala, a punto tal que no hay embajadores en ambas misiones.

En pocas palabras

  • Lula da Silva agradeció el saludo de Mauricio Macri por su cuarto triunfo presidencial en Brasil.
  • El mandatario brasileño lanzó una indirecta a Javier Milei, al mencionar el diálogo
Resumen generado por Thinkindot AI
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