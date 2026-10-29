El sincero deseo de Martín Palermo tras meter a Platense en la final de la Copa Argentina: "Quiero que Boca..."

Sin embargo, existe una excepción reglamentaria que favorece a Platense. Si Boca gana la Copa Sudamericana o el Torneo Clausura y, al mismo tiempo, se consagra campeón de la Copa Argentina derrotando a Platense en el duelo decisivo, el cupo a la Copa Libertadores correspondiente al certamen federal se trasladará automáticamente al subcampeón.

De esta manera, el equipo conducido por Palermo conserva posibilidades concretas de abrochar su pasaje a la máxima cita continental de 2027 aun si le toca caer en la final de la Copa Argentina. Para que esa combinación se concrete, el rival en la instancia decisiva debe ser el Xeneize, y el club de La Ribera tendrá que levantar además alguno de los otros dos trofeos en los que sigue en carrera.