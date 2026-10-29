El sincero deseo de Martín Palermo tras meter a Platense en la final de la Copa Argentina: "Quiero que Boca..."

Pasan los años y el destino se las ingenia para volver a cruzar los caminos de Martín Palermo y Boca Juniors. Luego de sellar la clasificación de Platense a la gran final de la Copa Argentina, el director técnico del Calamar e ídolo histórico de La Ribera dejó una fuerte declaración que hace ruido en el ambiente futbolero: expresó abiertamente su deseo de que el Xeneize se corone en todos los torneos que disputa. Un guiño cargado de sentimiento pero respaldado por un motivo de estricta conveniencia deportiva para su propio club.