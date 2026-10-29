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El sincero deseo de Martín Palermo tras meter a Platense en la final de la Copa Argentina: "Quiero que Boca..."

Tras vencer a Atlético Tucumán y clasificar a la final de la Copa Argentina, Martín Palermo, entrenador del Calamar, habló sobre Boca.

Martín Palermo

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Pasan los años y el destino se las ingenia para volver a cruzar los caminos de Martín Palermo y Boca Juniors. Luego de sellar la clasificación de Platense a la gran final de la Copa Argentina, el director técnico del Calamar e ídolo histórico de La Ribera dejó una fuerte declaración que hace ruido en el ambiente futbolero: expresó abiertamente su deseo de que el Xeneize se corone en todos los torneos que disputa. Un guiño cargado de sentimiento pero respaldado por un motivo de estricta conveniencia deportiva para su propio club.

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“Quiero que Boca sea campeón de todo. Está claro. El deseo es que gane todos los frentes que tiene... Primero tiene que llegar a la final de la Copa Argentina y su partido con Banfield, no apresuremos. Quiero que gane la Sudamericana, el Campeonato... ¿la Copa Argentina? Lo veremos cuando toque...”, sostuvo el Titán en diálogo con TyC Sports, manteniendo la sinceridad que caracteriza sus intervenciones públicas.

Más allá del afecto innegable hacia la institución de la cual se mantiene como el máximo goleador histórico, el anhelo del entrenador encuentra su explicación lógica en el reglamento de clasificación a los torneos internacionales. Si el conjunto de La Ribera alza múltiples trofeos en el tramo final del año, las chances de Platense de ingresar a la Copa Libertadores 2027 aumentan de manera directa.

Por qué a Platense le conviene que Boca salga campeón para clasificar a la Copa Libertadores 2027

En el marco general de las clasificaciones internacionales, si un equipo se consagra campeón de un torneo y simultáneamente se ubica en los puestos de vanguardia de la Tabla Anual, no utiliza dos plazas. En ese escenario, el cupo correspondiente al título se traslada al siguiente equipo de la tabla acumulada que cumpla con los requisitos, salvo si resulta Campeón de Liga (como fue el caso de Rosario Central en 2025). Ese mecanismo no beneficia directamente al Calamar, ya que no obtendría un lugar por la vía de la acumulación de puntos anuales.

Sin embargo, existe una excepción reglamentaria que favorece a Platense. Si Boca gana la Copa Sudamericana o el Torneo Clausura y, al mismo tiempo, se consagra campeón de la Copa Argentina derrotando a Platense en el duelo decisivo, el cupo a la Copa Libertadores correspondiente al certamen federal se trasladará automáticamente al subcampeón.

De esta manera, el equipo conducido por Palermo conserva posibilidades concretas de abrochar su pasaje a la máxima cita continental de 2027 aun si le toca caer en la final de la Copa Argentina. Para que esa combinación se concrete, el rival en la instancia decisiva debe ser el Xeneize, y el club de La Ribera tendrá que levantar además alguno de los otros dos trofeos en los que sigue en carrera.

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