"Lo sacaron del vagón...": qué se sabe del argentino desaparecido en el choque de trenes en España

“Lo sacaron del vagón, lo atendieron y lo derivaron”, sostuvo. También señaló que la pareja de Agustín recibió una notificación sobre la atención que habría recibido y el nombre con el que fue identificado, aunque después no consiguió información precisa sobre su destino.

“Informaron a la pareja y lo único que supo es que lo habían atendido, le dieron el nombre y que lo habían derivado, dicen Castilla-La Mancha, un montón de cosas”, contó Piazza.

La búsqueda se extendió a distintos lugares y también a las redes sociales, donde los allegados intentan conseguir algún dato que permita reconstruir el recorrido del hombre después del accidente. Sin embargo, según el diseñador, hasta este jueves no habían logrado localizarlo.

Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes

Randazzo tiene 51 años y vive en España desde hace más de dos décadas. Se dedica al área de la cibernética y las comunicaciones, según explicó Piazza, quien lo conoció durante el tiempo que estuvo instalado en Madrid.

El día del accidente, el argentino viajaba desde Madrid hacia Sevilla. El tren circulaba por la zona de Toledo cuando ocurrió el choque que dejó decenas de muertos y numerosos heridos.

Randazzo viajaba en el vagón 8, mientras que en el vagón siguiente se encontraba Ana Martina Conte Grand, la joven de 32 años nacida en San Juan que murió como consecuencia del impacto.

Piazza describió a su amigo como una persona excepcional y aseguró que sus allegados están haciendo todo lo posible para encontrarlo. Su hermano Jorge y su pareja, Sergio, participan de la búsqueda mientras esperan información oficial que permita saber qué ocurrió después de que fue atendido.

“Es una persona maravillosa”, dijo el diseñador al referirse a Randazzo.

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La angustia de sus allegados ante la falta de respuestas

La ausencia de información concreta sobre el destino de Agustín mantiene en vilo a sus familiares y amigos. Según Piazza, pese a las consultas realizadas, no consiguieron confirmar si fue trasladado a un hospital de Madrid o a un centro médico de otra localidad.

“Están tratando de encontrar una respuesta y no se la dan. Madrid está caótica”, afirmó.

Mientras continúa la búsqueda, sus allegados esperan que los registros de los hospitales y la información de los equipos de emergencia permitan determinar dónde fue atendido y cuál es su situación actual.