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"Lo sacaron del vagón...": qué se sabe del argentino desaparecido en el choque de trenes en España

El diseñador Roberto Piazza habló sobre la incertidumbre que atraviesan los allegados del argentino de 51 años, desaparecido tras el choque ferroviario en Toledo, y contó qué información recibieron en las últimas horas.

Lo sacaron del vagón pero nadie sabe dónde está: los detalles detrás de la búsqueda del argentino desaparecido en el choque de trenes en España

"Lo sacaron del vagón pero nadie sabe dónde está": los detalles detrás de la búsqueda del argentino desaparecido en el choque de trenes en España

La búsqueda de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en España, continúa sin respuestas. Este jueves, el diseñador Roberto Piazza, amigo del hombre, aportó nuevos detalles sobre las últimas informaciones que recibieron sus allegados y expresó su preocupación por la falta de datos sobre su paradero.

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Piazza explicó que Randazzo viajaba en el vagón 8, una de las zonas más afectadas por el impacto. Según la información que maneja su entorno, el argentino habría salido despedido y recibió asistencia médica en el lugar antes de ser trasladado.

Se sabe que fue atendido por enfermeros o médicos en el lugar y luego fue derivado. Desde ahí no se sabe más nada”, relató el diseñador. Y resumió la incertidumbre que atraviesa la familia y el círculo cercano: “No lo encuentran en ningún lado”, sostuvo en diálogo con LN+.

Qué se sabe sobre las últimas horas de Agustín Randazzo

De acuerdo con el testimonio de Piazza, los allegados de Randazzo recibieron la información de que había sido asistido por los rescatistas, pero no pudieron confirmar a qué centro médico lo llevaron.

“Lo sacaron del vagón, lo atendieron y lo derivaron”, sostuvo. También señaló que la pareja de Agustín recibió una notificación sobre la atención que habría recibido y el nombre con el que fue identificado, aunque después no consiguió información precisa sobre su destino.

“Informaron a la pareja y lo único que supo es que lo habían atendido, le dieron el nombre y que lo habían derivado, dicen Castilla-La Mancha, un montón de cosas”, contó Piazza.

La búsqueda se extendió a distintos lugares y también a las redes sociales, donde los allegados intentan conseguir algún dato que permita reconstruir el recorrido del hombre después del accidente. Sin embargo, según el diseñador, hasta este jueves no habían logrado localizarlo.

Quién es Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes

Randazzo tiene 51 años y vive en España desde hace más de dos décadas. Se dedica al área de la cibernética y las comunicaciones, según explicó Piazza, quien lo conoció durante el tiempo que estuvo instalado en Madrid.

El día del accidente, el argentino viajaba desde Madrid hacia Sevilla. El tren circulaba por la zona de Toledo cuando ocurrió el choque que dejó decenas de muertos y numerosos heridos.

Randazzo viajaba en el vagón 8, mientras que en el vagón siguiente se encontraba Ana Martina Conte Grand, la joven de 32 años nacida en San Juan que murió como consecuencia del impacto.

Piazza describió a su amigo como una persona excepcional y aseguró que sus allegados están haciendo todo lo posible para encontrarlo. Su hermano Jorge y su pareja, Sergio, participan de la búsqueda mientras esperan información oficial que permita saber qué ocurrió después de que fue atendido.

“Es una persona maravillosa”, dijo el diseñador al referirse a Randazzo.

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La angustia de sus allegados ante la falta de respuestas

La ausencia de información concreta sobre el destino de Agustín mantiene en vilo a sus familiares y amigos. Según Piazza, pese a las consultas realizadas, no consiguieron confirmar si fue trasladado a un hospital de Madrid o a un centro médico de otra localidad.

“Están tratando de encontrar una respuesta y no se la dan. Madrid está caótica”, afirmó.

Mientras continúa la búsqueda, sus allegados esperan que los registros de los hospitales y la información de los equipos de emergencia permitan determinar dónde fue atendido y cuál es su situación actual.

En pocas palabras

  • Búsqueda de argentino: Continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, 51 años, desaparecido tras un choque de trenes en España.
  • Última información: Se sabe que fue asistido tras ser retirado del vagón, pero se desconoce su paradero actual.
  • Contexto del accidente: Randazzo viajaba en el vagón 8, uno de los más afectados; el choque dejó decenas de muertos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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