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Caso Nancy Godoy: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia

La investigación por la muerte de la docente rural en Corrientes sumó información de último momento. A24 tuvo acceso a los resultados preliminares. La Justicia analiza muestras genéticas y busca establecer la participación de los detenidos.

Caso Nancy Godoy: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. (Foto: archivo)

Caso Nancy Godoy: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. (Foto: archivo)

La investigación por el presunto femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural encontrada muerta en Corrientes, podría dar un giro decisivo a partir de los primeros resultados de la autopsia. De acuerdo con información preliminar a la que tuvo acceso A24, los peritos habrían detectado signos compatibles con abuso sexual y lesiones defensivas, lo que reforzaría la hipótesis de que la mujer fue atacada antes de morir.

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Los datos, que todavía esperan una confirmación oficial detallada, también indican que Nancy habría permanecido amordazada y encerrada antes de su muerte. Los investigadores intentan determinar cómo se produjo el ataque, cuántas personas pudieron intervenir y cuál fue el papel de cada uno de los sospechosos.

Otro de los puntos centrales es el análisis de las muestras genéticas obtenidas del cuerpo de la víctima. Esos estudios podrían resultar determinantes para establecer si existió contacto físico con alguno de los detenidos y aportar elementos sobre las circunstancias del presunto crimen.

Está prevista una conferencia de prensa para las 18.30, en la que se espera que las autoridades brinden precisiones sobre los resultados forenses y el avance de la investigación.

Qué reveló la autopsia preliminar de Nancy Godoy

Según la información difundida en las últimas horas, el examen preliminar habría identificado indicios de abuso sexual y signos de defensa por parte de Nancy Godoy. Estos hallazgos podrían indicar que la docente intentó resistirse a una agresión. Sin embargo, todavía resta conocer el informe médico-legal completo.

Una de las hipótesis que se investiga es que en el ataque pudo haber participado más de una persona, aunque esa posibilidad no fue confirmada oficialmente. Los peritos también trabajan para establecer el momento aproximado de la muerte. El fallecimiento podría haberse producido el mismo día de su desaparición, el 7 de octubre.

Investigan si Nancy Godoy estuvo amordazada y encerrada antes de morir

Otro dato surgido de la cobertura televisiva señala que Nancy Godoy habría sido amordazada y mantenida encerrada antes de su muerte. Los investigadores buscan establecer dónde pudo haber ocurrido esa situación y si existen evidencias materiales que permitan identificar el lugar.

Entre los elementos mencionados en la investigación aparece una presunta mordaza, cuyo origen y posible vinculación con el hecho deberán ser determinados mediante pericias. La existencia de ese objeto, por sí sola, no permite confirmar cómo fue utilizado ni quién pudo haberlo manipulado.

La Justicia deberá analizar si los indicios encontrados en el cuerpo son compatibles con esa hipótesis y si pueden relacionarse con otros elementos secuestrados durante los procedimientos realizados en el establecimiento rural.

Por qué los investigadores analizan las lesiones de uno de los detenidos

Uno de los aspectos que ahora concentra la atención de los investigadores es la situación de Ernesto Ezequiel Bordón, el trabajador rural que inicialmente había quedado detenido por sus declaraciones sobre la desaparición de la docente. El hombre presentaba marcas y rasguños cuyo origen se intenta establecer.

La hipótesis que buscan comprobar los investigadores es si esas lesiones pudieron producirse durante un eventual forcejeo con Nancy Godoy. Para eso, se analizará el material genético obtenido de la víctima y su posible relación con las lesiones del sospechoso.

Bordón había sostenido que las marcas que presentaba eran consecuencia de presuntos apremios ilegales por parte de efectivos policiales. Su abogado también denunció presiones y maltratos durante la investigación.

Esa explicación deberá ser evaluada junto con las pericias y las demás pruebas reunidas en la causa. Hasta que se conozcan los resultados, no está acreditado que los rasguños hayan sido provocados por la docente.

La situación procesal del detenido podría modificarse si aparecen nuevas pruebas que lo vinculen directamente con el crimen, aunque cualquier cambio de imputación deberá ser dispuesto por la Justicia.

El celular de Nancy Godoy y los objetos encontrados entre sus pertenencias

La investigación también incorporó el teléfono celular de Nancy Godoy, encontrado entre sus pertenencias, según la información difundida durante la cobertura. El dispositivo será sometido a pericias para intentar recuperar comunicaciones, registros de llamadas, mensajes y otros datos que puedan ayudar a reconstruir sus últimas horas.

En el mismo reporte se mencionó el hallazgo de una mochila, una campera, botas, prendas quemadas y una presunta mordaza.

Los investigadores deberán establecer dónde fue encontrado cada elemento, a quién pertenecía y si conserva rastros útiles para la causa.

El análisis del celular podría permitir identificar los últimos contactos de la docente, aunque todavía no se informó qué información contiene ni si será posible recuperar todos sus registros.

La última comunicación conocida de Nancy con su familia se produjo el 7 de octubre, cuando envió un audio a su nuera en el que relataba las dificultades que atravesaba en la escuela rural donde trabajaba.

La hipótesis de un posible intento de desmembramiento

Durante la cobertura televisiva también se mencionó la posibilidad de que los responsables del ataque hubieran intentado desmembrar el cuerpo de Nancy Godoy.

Se trata de una hipótesis especialmente delicada que, según los propios periodistas que difundieron la información, todavía no fue confirmada.

En pocas palabras

  • Autopsia preliminar: Revela indicios de abuso sexual y lesiones defensivas en el caso de Nancy Godoy.
  • Investigación: Analizan muestras genéticas y un celular encontrado entre sus pertenencias.
  • Sospechoso: Las lesiones de uno de los detenidos son analizadas por posible conexión con la víctima.
Resumen generado por Thinkindot AI
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