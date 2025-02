Se filtró el audio de la hija de Osvaldo Laport reclamando al Tucu López por los ruidos que hace durante sus encuentros sexuales

Entonces, pidió sin filtro: “Si vos pudieses hacer algo para que acá abajo no se escuche tanto todo te lo agradecería una barbaridad. Porque lo vengo tolerando a pleno”.

“Mientras no me despierte en el medio de la siesta, como me pasó el otro día, en el medio de un Zoom se escuchen los ruidos de los nalgazos. O el ruido de la cama, que no se entiende si hay que llamar al 911 para rescatar a la piba... Con eso estoy. Y nos vamos a llevar muy bien”, cerró Jazmín Laport de 28 años.

El Tucu pidió disculpas y confesó que tiene sueño liviano, que está soltero y que le “gusta grabar videos en la cama para inmortalizar el momento”.