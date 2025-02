Melody Luz confesó la verdad sobre Alex Caniggia que ya todos sabían

Además, y contó que le dice que quiere grabar ciertas cosas y aunque ella no esté de acuerdo sabe que lo va a ser igual, entonces para no discutir ella directamente le ofrece grabarlo.

Sin embargo, hay un tema que hizo enojar mucho a Luz y que no le gustó que se meta: contra Lali Esposito.

“Yo consumí toda la vida Lali: Rincón de Luz, Casi ángeles. Me la he cruzado, he trabajo con ella, me pareció lo más. ‘Che no sé, no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o repetís un speeech, todo bien que te guste Milei ’”, indicó Melody sobre su charla ínfima con Alex.

Melody confesó que él no le entendió y que decidieron que en su casa no se habla ni de política ni de Lali.