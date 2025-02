La explosiva predicción sobre el futuro amoroso de Mauro Icardi con la China Suárez

Cuando por estas horas Wanda Nara atraviesa un revés judicial que favorece a su ex, Mauro Icardi, por no haber acatado la orden judicial con relación al tiempo que sus hijas debían pasar con el padre, ahora la famosa médium Aristida Genez Alcaraz vaticinó el futuro sentimental del futbolista con su actual pareja y enemiga de su ex, Eugenia China Suárez.