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ANSES confirmó un pago de casi $150.000 para familias en noviembre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

El organismo previsional definió el esquema de acreditaciones automáticas para el anteúltimo mes del año y detalló los montos máximos a los que podrán acceder los hogares según su composición.

ANSES confirmó un pago de casi $150.000 para familias en noviembre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

ANSES confirmó un pago de casi $150.000 para familias en noviembre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

En noviembre de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones de la ANSES percibirán los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar (Prestación Alimentar), alcanzando un tope de $149.425 para los hogares con tres o más hijos.

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Este refuerzo nutricional, administrado por el Ministerio de Capital Humano, se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha asignada para la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni inscripciones previas.

¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre?

Los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre de 2026 se mantienen estructurados según la cantidad de hijos registrados por cada titular:

  • Familias con 1 hijo o Asignación Universal por Embarazo (AUE): $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar?

El beneficio está destinado a proteger la canasta básica de los siguientes grupos de beneficiarios de la ANSES:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad).

  • Personas embarazadas a partir de los 3 meses que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Madres de 7 o más hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

¿Cómo se realiza el pago de la Tarjeta Alimentar?

El monto de la Tarjeta Alimentar se acredita de forma unificada en el mismo haber mensual donde el titular percibe su asignación principal. Los fondos quedan disponibles automáticamente en la tarjeta de débito asociada a la cuenta sueldo o de la Seguridad Social para ser utilizados en la compra de alimentos e insumos de primera necesidad.

¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en noviembre?

El cronograma de pagos determinado por la ANSES para la acreditación conjunta de la Tarjeta Alimentar y la AUH se desplegará entre el 11 y el 25 de noviembre, ordenado por la terminación del DNI:

Calendario de cobro (Tarjeta Alimentar y AUH)

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre

  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre

  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre

  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre

  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre

  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre

  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES y Tarjeta Alimentar: Anunciaron pagos de hasta $149.425 en noviembre para familias.
  • Destinatarios y Requisitos: Incluye titulares de AUH, AUE y PNC por 7 o más hijos.
  • Cronograma de Cobro: Los pagos se acreditan según terminación de DNI entre el 11 y 25 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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