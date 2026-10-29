ANSES confirmó un pago de casi $150.000 para familias en noviembre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Titulares de la AUH por Hijo con Discapacidad (sin límite de edad).

Personas embarazadas a partir de los 3 meses que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres de 7 o más hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

¿Cómo se realiza el pago de la Tarjeta Alimentar?

El monto de la Tarjeta Alimentar se acredita de forma unificada en el mismo haber mensual donde el titular percibe su asignación principal. Los fondos quedan disponibles automáticamente en la tarjeta de débito asociada a la cuenta sueldo o de la Seguridad Social para ser utilizados en la compra de alimentos e insumos de primera necesidad.

¿Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en noviembre?

El cronograma de pagos determinado por la ANSES para la acreditación conjunta de la Tarjeta Alimentar y la AUH se desplegará entre el 11 y el 25 de noviembre, ordenado por la terminación del DNI:

Calendario de cobro (Tarjeta Alimentar y AUH)